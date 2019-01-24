به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خیراله خادمی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل، از پیشرفت فیزیکی ۹۴ درصدی منطقه یک آزادراه تهران-شمال خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این منطقه از آزادراه تهران-شمال رو به پایان بوده و فقط بخش کمی از عملیات اجرایی باقی مانده است.

وی افزود: منطقه ۲ هم‌اکنون از ۲۶ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده و ۵۵۰ میلیارد تومان در این منطقه هزینه شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به منطقه ۳ آزادراه تهران-شمال گفت: ساخت این منطقه به قیمت روز به سرمایه‌ای بالغ بر ۴۷۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد اما با توجه به مدت ۵ سال زمان مورد نیاز برای اجرای آن سرمایه‌ای نزدیک به ۷ میلیارد تومان برآورد شده است که مجموع سرمایه مورد نیاز برای بخش ۲ و ۳ را به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ پس به این ترتیب در مجموع حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان برای مناطق ۱، ۲ و ۴ هزینه شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، به صورت مشترک با بنیاد مستضعفان در حال تلاش برای جذب سرمایه مورد نیاز ار منابع خارجی، دولتی و بخش خصوصی هستیم.