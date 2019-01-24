کشف بیش از ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در قزوین

سرهنگ آرش مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی استان حین گشت زنی در عوارضی آزاد راه «قزوین- زنجان» به یک دستگاه کامیون هیوندا مشکوک و پس از صدور دستور ایست خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی از مدارک خودرو مشخص شد خودرو فاقد مجوز حمل سوخت بوده و پس از بازرسی از خودرو مقدار ۲ هزار و ۶۰۰ لیتر سوخت از نوع نفت سفید کشف و سوخت تحویل شرکت نفت شد.

رئیس پلیس آگاهی ارزش تقریبی سوخت قاچاق کشف شده را ۶۲ میلیون ریال برابر اعلام کارشناسان عنوان و خاطر نشان کرد: در این راستا ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضائی معرفی شد.