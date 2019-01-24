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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۲۴

یک مقام مسئول اعلام کرد:

انتخاب فاینانسور منطقه ۳ آزادراه تهران-شمال در نیمه اول ۹۸

انتخاب فاینانسور منطقه ۳ آزادراه تهران-شمال در نیمه اول ۹۸

یک مقام مسئول، از انتخاب فاینانسور منطقه ۳ آزادراه تهران-شمال در نیمه اول سال ۹۸ خبر داد و گفت: مناقصه انتخاب فاینانسور این منطقه، تا پایان سال جاری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان در جریان بازدید وزیر راه وشهرسازی از منطقه یک آزادراه تهران-شمال، با اشاره به اقدامات انجام شده در مناطق یک و ۲ این آزادراه اظهار داشت: تاکنون در مناطق یک و ۲، بالغ بر ۳ هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و البته برای تکمیل مناطق ۲ و ۳ نیز به ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.

وی با برشمردن سه عامل تاثیرگذار در عملیات اجرایی آزادراه تهران-شمال گفت: اراده مشترک بین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مستضعفان، کارساز بوده و این پروژه، با آخرین استانداردهای روز دنیا در دست اجرا قرار دارد و تمام اقدامات نیز به دست مهندسان توانمند داخلی انجام شده است.

سعیدی‌کیا در خصوص نحوه جذب فاینانسور منطقه ۳ این آزادراه گفت: چند شرکت ایرانی و چینی، آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در منطقه ۳ اعلام کرده‌اند که مناقصه مربوطه نیز با همکاری وزارت راه وشهرسازی تا قبل از پایان سال جاری، تنظیم و برگزار می‌شود.

رئیس بنیاد مستضعفان در پایان از مشخص شدن فاینانسور منطقه ۳ در نیمه اول سال آینده خبر داد.

کد مطلب 4522488

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