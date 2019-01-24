خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: اولین نشست تخصصی مناسب سازی معاونین عمرانی استانداری و مدیران کل بهزیستی منطقه ۶ کشور با حضور مدیر کل دفتر فنی وزارت کشور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، رئیس دبیرخانه ستاد مناسب سازی کشور، قائم مقام و کارشناسان دبیرخانه ستاد مناسب سازی کشور، معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیران کل بهزیستی، مسئولین دبیرخانه ستاد مناسب سازی منطقه ۶ کشور و مدیران دستگاه های اجرایی در استان لرستان برگزار شد.

۴۰ درصد کارگاه‌های ایران ایمنی لازم را ندارند

در این نشست امیر مغانلو مدیر کل دفتر فنی وازرت کشور در سخنانی، اظهار داشت: معلولیت در جامعه ما محدودیت است.

وی با بیان اینکه در جامعه امروزی دیدگاه به معلولین کمکی و خیریه ای است، عنوان کرد: ۴۰ درصد کارگاه های ایران ایمنی لازم را ندارند.

همواره به دنبال برخوردهای سطحی، مقطعی و خیریه‌ای برای معلولین بوده‌ایم. مدیر کل دفتر فنی وازرت کشور در ادامه با اشاره به اینکه همواره به دنبال برخوردهای سطحی، مقطعی و خیریه ای برای معلولین بوده ایم، افزود: عدم دقت در طراحی، اجرا و مناسب سازی برخی ساختمان ها، مشکلاتی را برای معلولین به وجود آورده است.

مغانلو با تاکید بر اینکه باید زمینه شکوفایی و رشد جامعه معلول فراهم شود، تصریح کرد: در سال جاری، ۵۱ جلسه استانی مناسب سازی با ۴۱۳ مصوبه را شاهد بوده ایم.

در موافقت نامه‌های عمرانی بحث مناسب‌سازی دیده شود

وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید شهرداری ها چک لیست های نظارتی مناسب سازی را رعایت کنند، بیان داشت: الزام ما در برنامه ریزی و طراحی ابنیه ها و ساختمان ها باید مناسب سازی باشد.

دسترس پذیری زیر بحث مناسب سازی است و مناسب سازی قطعا در اولویت است. مدیر کل دفتر فنی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دسترس پذیری موضوع روز است و مقیاس آن ساختمان نبوده بلکه شهر است، عنوان کرد: دسترس پذیری زیر بحث مناسب سازی است و مناسب سازی قطعا در اولویت است.

مغانلو با اشاره به اینکه برای مناسب سازی نیاز است در موافقت نامه های عمرانی اعتبار پیش بینی شود، ادامه داد: مناسب سازی کدینگ بوده و از جنس مقررات است.

وی با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی برای مناسب سازی ساختمان های موجود بودجه سالانه تعمیر و نگهداری دارند، ادامه داد: در حال حاضر لحاظ کردن مقررات مناسب سازی به جز طرح های موضعی انجام می شود.

کمیته عمرانی و فرهنگی برای مناسب‌سازی تشکیل شود

مدیر کل دفتر فنی وزارت کشور، تصریح کرد: ضوابط و مقررات مناسب سازی باید رعایت شود و نیازی به تاکید دوباره ما در کمیسیون ماده پنج نیست.

مغانلو، افزود: همچنین باید آسانسور و بالابر در ساختمان های اداری حتما دیده شود.

مناسب‌سازی تنها مختص به جانبازان و معلولین نیست. نادر قربانی مشاور استاندار لرستان نیز در این نشست در سخنانی، اظهار داشت: مناسب سازی ضرروتی انکار ناپذیر برای جامعه ایران به خصوص قشر سالمند و معلول است.

وی با تاکید بر اینکه مناسب سازی تنها مختص به جانبازان و معلولین نیست، بیان داشت: باید این تفکر نهادینه شود که برای ۸۰ میلیون ایرانی می خواهیم مناسب سازی انجام دهیم.

مشاور استاندار لرستان، تصریح کرد: تمامی تفکر مدیران در بحث مناسب سازی باید تغییر پیدا کند و کمیته عمرانی و فرهنگی برای مناسب سازی تشکیل شود.

انتقاد از نظام مهندسی در حوزه نظارت

وحید رشیدی شهردار خرم آباد در این نشست با تاکید بر اینکه دو نقشه ای بودن را در شهرداری ها داریم که باعث بروز مشکلاتی شده است، اظهار داشت: از نظام مهندسی در بحث نظارت ها گلایه مندیم.

چک لیست‌ها باید در بدنه کارشناسی شهرداری‌ها لحاظ و گنجانده شود. وی با بیان اینکه در ساخت و سازها شاهدیم که نقشه شهرداری و مهندسین ناظر با هم متفاوت است که باید برای آن راهکاری اندیشیده شود، بیان داشت: چک لیست ها در شهرداری ها باید رعایت شود.

شهردار خرم آباد با تاکید بر اینکه در ۸۰ درصد پروژه های عمرانی شهرداری خرم آباد چک لیست ها رعایت می شوند، عنوان کرد: چک لیست ها باید در بدنه کارشناسی شهرداری ها لحاظ و گنجانده شود.

مهندسین طراح و ناظر نقش مهمی در بحث رعایت مناسب‌سازی دارند

رضا خالقی مدیر کل راه و شهرسازی لرستان نیز در این نشست در سخنانی با تاکید بر اینکه مناسب سازی به عنوان یکی از مباحث مقررات ملی ساختمان ابلاغ شود، اظهار داشت: آموزش مناسب سازی به مهندسین، مدیران و شهروندان باید ارائه شود.

مناسب‌سازی به یک ادبیات و گفتگو تبدیل شده است. وی با تاکید بر اینکه مناسب سازی به یک ادبیات و گفتگو تبدیل شده است، عنوان کرد: مهندسین طراح و ناظر نقش مهمی در بحث رعایت مناسب سازی دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، تصریح کرد: باید تمام دستگاههای اجرایی در بحث مناسب سازی تعامل و مشارکت فعالی با بهزیستی داشته باشند.

بازرسی ادواری از آسانسورها بسیار مهم و ضروری است

مرضیه قنبریان مدیر کل استاندارد لرستان نیز در این نشست با بیان اینکه دستگاههای اجرایی در فرایند استاندارد سازی مشارکت و تعامل داشته باشند، اظهار داشت: بر اساس استاندارد ملی آسانسور برقی مشمول استاندارد است.

برخی مواقع آسانسورها از لحاظ ایمنی با مشکل مواجه می‌شوند. وی با اشاره به اینکه بازرسی ادواری از آسانسورها بسیار مهم و ضروری است، عنوان کرد: برخی مواقع آسانسورها از لحاظ ایمنی با مشکل مواجه می شوند.

مدیرکل استاندارد لرستان با بیان اینکه تعبیه بالابرها در دستگاههای اجرایی برای افراد معلول مشکلی ندارد و مشمول استاندارد اجباری نیست، تصریح کرد: میز خدمت در طبقه اول ادارات گنجانده شود و ساختمان های بیش از دو طبقه باید آسانسور داشته باشند.

نداشتن اعتبار مشخص و کافی برای مناسب‌سازی بهانه‌آوری است

احمد مرادپور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه مناسب سازی آیتم مهم در احداث ساختمان های چند طبقه است، اظهار داشت:ضروری است نظارت ویژه بر احداث ساخت و سازها و به خصوص ساختمان های چند طبقه انجام شود.

۷۰ تا ۸۰ درصد آسانسورهای استان استاندارد نیستند. وی با اشاره به اینکه ساختمان هایی که مناسب سازی نشده اند هر چه سریع تر باید اصلاح و بازسازی شوند، بیان داشت: ۷۰ تا ۸۰ درصد آسانسورهای استان استاندارد نیستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در ادامه با تاکید بر اینکه متاسفانه عدم اعتقاد به مناسب سازی وجود دارد، عنوان کرد: اولین قدم پیدا کردن این اعتقاد و فرهنگ سازی آن است.

مرادپور، تاکید کرد: نداشتن اعتبار مشخص و کافی برای مناسب سازی بهانه آوری است.

مناسب سازی نیاز ویژه و مهم معلولین در جامعه امروزی است

خادم حسینی قائم مقام دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور نیز در این نشست با بیان اینکه دستگاههای مشمول در هنگام واگذاری امور به پیمانکاران، تاییدیه گذراندن دوره مناسب سازی را از پیمانکاران اخذ کنند، اظهار داشت: در حال حاضر عدم آشنایی متخصصین، مسئولین و آحاد مردم با مناسب سازی وجود دارد.

طراحی، کنترل و نظارت در ساخت و سازها ضوابط و مقررات مناسب سازی رعایت شود. وی با تاکید بر اینکه در فرایند طراحی، کنترل و نظارت در ساخت و سازها ضوابط و مقررات مناسب سازی رعایت شود، بیان داشت: همچنین باید پلیس راهور از پارک وسایل نقلیه در محل پارک ویژه معلولین جلوگیری کند.

فاطمه زهرا توکلی مدیر کل بهزیستی لرستان در این نشست با تاکید بر اینکه همراهی دستگاههای اجرایی استان در بحث مناسب سازی خوب است، اظهار داشت: مناسب سازی به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر در ساخت و سازها باید لحاظ شود.

وی با بیان اینکه جامعه معلولین نباید برای انجام فعالیت های روزمره به واسطه مناسب نبودن معابر عمومی با مشکل مواجه شوند، تصریح کرد: مناسب سازی نیاز ویژه و مهم معلولین در جامعه امروزی است.

ما حق نداریم حقوق جمعی از جامعه را به دلایل مختلف نادیده بگیریم

سید موسی خادمی استاندار لرستان نیز در این نشست با بیان اینکه مناسب سازی موضوع نگرشی و رویدادی در جامعه محسوب می شود، اظهار داشت: مدیران و مسئولان باید داوطلبانه دنبال مناسب سازی باشند.

وی با تاکید بر اینکه مناسب سازی موضوعی نگرشی و رویدادی در جامعه محسوب می شود، تصریح کرد: انسان محور همه چیز است و در تصمیم گیری ها به ویژه مناسب سازی بر مبنای آن باید اقدامات را لحاظ کنیم.

قابل قبول نیست در ساختمان‌های جدید مناسب‌سازی رعایت نشده باشد. استاندار لرستان با تاکید بر اینکه مناسب سازی باید به عنوان یک تکلیف نهادینه شود، ادامه داد: ما نباید تمام بار مناسب سازی را بر دوش دستگاهها بگذاریم وبخشی از آن نیز به مردم برمی گردد.

خادمی با بیان اینکه مسئولیت نظم بخشی و تامین منافع جامعه بر عهده دولت ها است، افزود: نگاههای جامعه به ویژه مدیران به بحث مناسب سازی مثبت شده و قابل قبول نیست در ساختمان های جدید مناسب سازی رعایت نشده باشد.

وی، تاکید کرد: ما حق نداریم حقوق جمعی از جامعه را به دلایل مختلف نادیده بگیریم.

استاندار لرستان با بیان اینکه اختصاص اعتبار ویژه مناسب سازی به عنوان یک پیشنهاد مطرح و به دولت ارسال شود، تصریح کرد: هیچ دستگاهی برای بحث مناسب سازی و هزینه کرد در این راستا مشکلی ندارد.