آینده انقلاب اسلامی روشن و موفق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله حریزاوی پیش ازظهر پنجشنبه در گردهمایی روحانیان و مبلغان شهرستان بابلسر اظهار داشت: دستاوردهای انقلاب اسلامی نتیجه استقلال و در سایه باور ما می توانیم حاصل شد و باید این دستاوردها در منابر و نشست ها بازگو شود.

وی با عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) و با تاکید بر بیان مستند و مستدل دستاوردهای بی نظیر جمهوری اسلامی طی چهل سال عمر پر برکت این انقلاب اظهار داشت: موضوع تبلیغ بسیار حائز اهمیت و یکی از ارزشمند ترین و پرسابقه ترین مسئله در تاریخ اسلام بحث تبلیغ است که باید برای اقناع مخاطب تلاش ویژه داشت.

وی تبین آینده انقلاب اسلامی و ترسیم مسیره روشن انقلاب را برای امت اسلامی به ویژه نسل جدید انقلاب بسیار حائز اهمیت دانست و افزود در آستانه فجر چهلم انقلاب اسلامی هستیم و مهم ترین پیام حضرت امام خمینی (ره) ایستادگی ، مقاومت و پایداری در مقابل جبهه باطل و استکبار است.

حجت الاسلام روح الله حریزاوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع دستاوردهای بی نظیر جمهوری اسلامی طی چهل سال ایستادگی و مقاومت جمهوری اسلامی اشاره و تاکید کرد : دستاوردهای چشمگیر ایران اسلامی در این چهل سال نباید ما را از اصل انقلاب اسلامی و ماموریت های محوله برای رسیدن به تعالی و پیشرفت غافل کند و این موضوعی است که باید همیشه به آن با یک نگاه ویژه پرداخت.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه با اشاره به بروز مشکلات به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت در سال های اخیر اشاره و اظهار داشت : برای مداوای وضع فعلی باید چاره اندیشی کرد و متاسفانه برخی به دنبال فضا سازی و جو سازی در افکار عمومی هستند و می خواهند نظام دینی را ناکارآمد جلوه دهند که بنده معتقدم این وضع فعلی بحران نیست بلکه عارضه ای است که می شود با برنامه ریزی درست و همدلی و وحدت از این گذرگاه هم عبور کرد.

این مسئول فرهنگی به ماهیت انقلاب اسلامی و چگونگی شکل گیری آن در سال ۱۳۵۷ اشاره و اظهار داشت: ماهیت و اصل انقلاب اسلامی برای دستیابی به کرامت انسانی و رسیدن به اهداف الهی برنامه ریزی شد و باید در خصوص فرهنگ سازی جریان مقاومت و پایداری بیشتر کار کنیم و برای تبیین آن بین آحاد جامعه نیازمند همدلی و کار جهادی هستیم زیرا مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است.

حجت الاسلام حریزوای به برخی مشکلات و معضلات در ادوار تاریخ تحلیلی اسلام اشاره و خاطرنشان کرد : حتی در دوران نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) هم مشکلات اقتصادی و معیشتی دامن امت اسلام را گرفت ولی وعده و نصرت الهی در پیروزی مسلمانان بر ایستادگی و مقاومت بود و همین گونه هم رقم خورد.

وی آینده انقلاب اسلامی را بر اساس پیش بینی برخی پژوهشگران و دانشمندان بسیار روشن و موفق دانست و بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران با تداوم تفکر مقاومت و پایداری و با تکیه بر مردم بصیر خویش آینده ای درخشان و پرافتخاری را در پیش رو دارد و قطعا به قله های پیشرفت و تعالی خواهیم رسید و امروز جزو شاخص ترین کشورها در بحث قدرت هستیم و ظرفیت های بسیار بزرگی هم برای رسیدن به رده های ممتاز جهانی هم در این کشور وجود دارد که باید شناسایی و از آن استفاده کنیم

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی در پایان به برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی در چهلمین فجر انقلاب اشاره و تاکید کرد : پویش ملی پرچم و تقویت ایمان انقلابی با توجه به استفاده از ظرفیت های شبکه های عظیم تبلیغی و فرهنگی سازمان از برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی است.