هیچ کارت بازرگانی در کشور باطل نشد/ سند تخلف اتاق شیراز ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن ظهر پنجشنبه در نشست خبری افزود: تابه امروز هیچ تخلفی در اتاق شیراز گزارش نشده است و در بحث معاونت اتاق نیز باید توجه داشت که عضو هیات نمایندگان حق گرفتن حقوق ندارند اما می توانند رایگان کار کنند.

وی ادامه داد: هزینه کرد و بودجه اتاق ها مشخص است و هیچگونه حقوق پنهانی نمی توانند پرداخت کنند.

نایب رئیس کمیته انضباطی اتاق ایران یادآور شد: هیچگونه حقوقی در اتاق شیراز به معاونین پرداخت نمی شود اما اگر کسی سندی دارد که حمیدیان و راهدار حقوق دریافت می کنند باید به اتاق ایران ارائه کند.

پیرموذن افزود: در ۲ زمان از تمام استانها گزارش حسابرسی گرفته می شود که در اتاق شیراز هیچگونه درخواستی در ردیف بودجه نشده بود.

وی یادآور شد: در کمیته انضباطی بر اساس سند و مدرک سخن گفته می شود اگر سندی نشان از تخلف وجود دارد باید ارائه کنند و ما در کمترین زمان ممکن رسیدگی می کنیم.

نایب رئیس کمیته انضباطی اتاق ایران ادامه داد: در هیچ استانی کارت بازرگانی باطل نشده در برخی استانها موضوع کارت عضوت است که مشکل اسنادی و مدارکی وجود دارد و جعلی نیست.

پیرموذن تاکید کرد: اتاق ایران طبق قانون حق مداخله در انتخابات ندارد.

وی در خصوص انتخاب دبیر نیز گفت: انتخاب و استفاده از دبیر در اتاق بازرگانی نیز بر عهده رئیس اتاق بازرگانی شهرستان است.

نایب رئیس کمیته انضباطی اتاق ایران تاکید کرد: در زمان انتخابات باید توجه ویژه به اخلاق داشت به خصوص در شیراز که همواره از اتاق های موفق ایران است و هیچگونه شکوایه از اتاق شیراز در ادوار گذشته تاکنون نداشتیم.