۳ بازارچه مرزی خراسان جنوبی بازگشایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی خاشی پیش از ظهر پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات ۱۰ ماهه سال جاری بیان کرد: میزان کل کالای صادراتی خروجی از طریق گمرکات استان به لحاظ ارزش ۸۵۰ میلیون دلار و به لحاظ وزنی ۴۲۰ تن بوده است.

وی ادامه داد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش شش درصد و از لحاظ وزن ۱۴ درصد کاهش داشته است.

خاشی با اشاره صادرات قطعی از گمرکات بیرجند، ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه مرزی ماهیرود، افزود: از ابتدای سال جاری سه هزار و ۱۵۵ فقره اظهارنامه صادراتی به ارزش ۱۱۷ میلیون دلار به وزن ۹۲۹ هزار و ۶۱۰ تن تشکیل شده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی ادامه داد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد اظهارنامه ۳۴ درصد، از نظر ارزش ۹ درصد و از نظر هشت کاهش داشته است.

وی اظهار کرد: عمده اقلام صادرات قطعی گمرک استان در این مدت شامل سیمان، خوراک کامل طیور، کاشی و سرامیک، گازوئیل، هیدروکربن سبک، هیدروکربن سبک حاصل از بازیافت خاک های مستعمل رنگ بر، روغن سوخت تقطیری، صیفی جات، نمک و هیدروکربن سنگین بوده است.

بنا به گفته مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی عمده این اقلام به کشور افغانستان، عراق، پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان صادر شده است.

کاهش ۱۷ درصدی وزن صادرات ماده۱۱۶

وی با اشاره به صادرات ماده ۱۱۶ در ۱۰ ماهه سال جاری اظهار کرد: تعداد پروانه ارائه شده ۱۱ هزار و ۸۵۳ فقره به ارزش ۴۶۳ میلیون دلار به وزن بیش از یک میلیون تن بوده است.

خاشی با بیان اینکه این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش پنج درصد و از نظر وزن ۱۷ درصد کاهش داشته است، گفت: عمده اقلام خروجی موضوع ۱۱۶ شامل سیمان، کاشی یا سرامیک، شیشه، جوجه و میلگرد بوده است.

وی با اشاره به واردات قطعی استان طی ۱۰ ماهه سال جاری، افزود: در این مدت تعداد ۲۵ فقره اظهارنامه وارداتی به ارزش چهار میلیون و ۴۱۳ هزار دلار به وزن هزار و ۵۸۶ تن تشکیل شده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی بیان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد پروانه هفت درصد کاهش، از نظر ارزش ۱۹۱ درصد افزایش و از نظر وزن ۱۶ درصد کاهش داشته است.

وی بیان کرد: عمده اقلام وارداتی به استان برنج، دستگاه دمنده گاز موجود در تونل های زغال سنگ، آنتی اکسیدان، تجهیزات مربوط به سیستم زهکشی گاز متان، تری فسفات سدیم، اجزا و قطعات پل، تخم اسپند، گوسفند، شاهدانه بو داده و گاو بوده است.

تشکیل ۱۵۳ فقره اظهار نامه صادراتی

خاشی با اشاره به امانات پستی سال جاری بیان کرد: از ابتدای امسال تعداد ۱۵۳ فقره اظهارنامه صادراتی به ارزش هفت هزار و ۶۹۲ دلار به وزن ۵۶۶ کیلوگرم تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظرتعداد اظهارنامه ۸۲ درصد، از نظر ارزش ۱۶۸ درصد و از نظر وزن ۹۶ درصد افزایش داشته است، گفت: خشکبار، زعفران، البسه، شیرینی، سبزی خشک از عمده کالای صادر شده هستند.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین از ابتدای سال جاری اظهارنامه واردات امانات پستی نداشته ایم.

وی اظهار کرد: آلمان، انگلستان، آمریکا، هندوستان و استرالیا کشورهای مقصد صادرات امانات پستی در ۱۰ ماهه سال جاری بوده اند.

ترانزیت ۱۲۶ دستگاه کامیون

خاشی با اشاره به خدمات مسافری سال جاری افزود: از ابتدای امسال به ۱۷ هزار و ۷۸۶ نفر مسافر ورودی و ۱۷ هزار و ۷۸۶ نفر مسافر خروجی از فرودگاه بین المللی بیرجند و گمرک ماهیرود خدمات گمرکی ارائه و تشریفات مسافری امور گمرکی انجام شده است.

وی با بیان اینکه از این میزان سه هزار و ۸۱۵ نفر مسافر ورودی و سه هزار و ۶۴۵ نفر وی مسافر خروجی بوده اند، افزود:مسافرین ورودی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۹ درصد کاهش و مسافرین خروجی ۳۷ درصد کاهش داشته است.

خاشی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تعداد ۱۲۶ دستگاه کامیون به وزن ۲۷۲۹۹۸۴ کیلوگرم به کشور افغانستان ترانزیت داشته ایم، افزود: این کالاها شامل گوشت مرغ منجمد، روغن موتور، سپر مستعمل و تایر و رینگ مستعمل خودرو و بونکر حمل، گاز مایع، تخم مرغ خوراکی، پارچه، فورفورال اکستراکت و کود شیمیایی بوده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین این کالاها از کشور برزیل، ترکیه، عراق، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان و چین از طریق گمرک ماهیرود به کشور افغانستان ترانزیت شده است.

بنا به گفته خاشی این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد کامیون ۷۶ درصد و از نظر وزن ۸۰ درصد کاهش داشته است.

محدودیت های صادراتی رفع می شود

مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی با اشاره به کاهش آمار صادرات بیان کرد: برخی از محدودیت هایی که به صورت مقطعی از شهریور تا آبان ماه از طریق کشور مقابل در مرزهای استان اعمال شد، کاهش آمار صادرات را به دنبال داشت.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم به زودی شاهد رفع محدودیت های صادرات از استان باشیم، گفت: اعمال محدودیت ها باعث سلب اعتماد و اطمینان ایران و افغانستان برای استفاده از ظرفیت مرزهای خراسان جنوبی می شود بنابراین می طلبد که هر چه زودتر رفع شود.

خاشی با اشاره به ضرورت راه اندازی و فعالیت دفتر امور خارجه در بیرجند بیان کرد: این امر باعث تسریع دریافت مجوزهای تردد از مرز می شود.

بازگشایی ۳ بازارچه مرزی

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با اشاره به کشف کالاهای قاچاق در کمرگ استان بیان کرد: در حوزه قاچاق، پرونده های بزرگی در کمرگ استان تشکیل شده که طی آخرین پرونده ۱۷۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در پایانه مرزی ماهی رود کشف شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای تسهیل امر واردات و صادرات با افغانستان بیان کرد: در مصوبات دولت افغانستان پیرامون مرزهای استان مصوب شده که بازارچه یزدان تا شهریورماه ۹۸ و دو بازارچه دوکوهانه و گلورده تا سال ۱۴۰۰ بازگشایی شود.

وی ادامه داد: همچنین وزارت مالی افغانستان گمرک را مکلف کرده تا تاسیسات گمرکی را در مقابل خراسان جنوبی در خاک خود ایجاد کند.