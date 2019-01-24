تسهیم اعتبار ۲۰۰ میلیاردی بوی نامطبوع فرودگاه امام بین شهرستان ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن نوروزی ظهر پنج شنبه در نشست مشترک مسئولین اجرایی شهرستان بهارستان با استاندار تهران طی سخنانی گفت: شهرستان بهارستان از هر حیث محروم ترین شهرستان استان تهران است و سرانه های این شهرستان به خوبی مبین این امر است.

وی با بیان این که کانال «محمدیه» نیازمند اعتبارات است، گفت: این کانال می تواند سپری برای کانون ریزگردها باشد و بی توجهی به این کانال و وضعیت آن آینده ای نامعلوم برای ریزگردها در این منطقه و حتی پایتخت رقم خواهد زد.

نورورزی همچنین خواستار اندیشیدن راهی برای تامین پایدار آب شرب مردم غرب تهران شد و گفت: سامان دهی رودخانه کن در اتوبان تهرا- ساوه برای تامین آب شرب مردم نسیم شهر و گلستان ضروری است.

نماینده مردم شهرستان های بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی سپس به وضعیت محورهای مواصلاتی بهارستان اشاره کرد و افزود: احداث کمربندی جنوبی برای شهرستان های بهارستان، رباط کریم و اسلامشهر ضرورت دارد

وی ظرفیت های اشتغال زایی در بهارستان را مورد اشاره قرا داد و گفت: توجه به مزیت نسبی صنایع کیف و کفش و مبل در شهرستان بهارستان ضرورت استقرار اتاق بازرگانی را در بهارستان الزامی می کند.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: تجمیع مراکز قضایی در نحوه ارائه خدمات به شهروندان بهارستان موثر است

وی با اشاره به بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام خمینی(ره) گفت: برای بوی نامطبوع جنوب غرب استان ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است و حاضریم با تسهیم این اعتبار بین شهرستان ها مشکل بوی نامطبوع را رفع کنیم.