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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۴۸

معاون عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین:

مهار آتش سوزی شدیددرفروشگاه لوازم بهداشتی ساختمانی در قزوین

مهار آتش سوزی شدیددرفروشگاه لوازم بهداشتی ساختمانی در قزوین

قزوین- معاون عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین، از وقوع آتش سوزی فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمانی واقع در خیابان اسدآبادی(دوراه همدان به سمت دروازه رشت) خبر داد.

قدیر موسی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۱:۱۲ ظهر امروز، آتش‌سوزی در یک فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمانی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که به سرعت ۲۵ نفر از آتش‌نشانان ایستگاه های شماره ۲، ۳، ۶، ۷ به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: با رسیدن نیروهای عملیاتی به محل حادثه مشاهده شد که یک فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمانی دچار حریق شده است و شعله‌های آتش در حال سرایت به فروشگاه‌های مجاور بود.

موسی خانی خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی بی‌درنگ به منظور ایمن‌سازی محل حادثه، جریان برق و گاز فروشگاه را قطع کردند و با به‌کارگیری تجهیزات خاموش‌کننده عملیات مهار شعله‌های سرکش آتش را آغاز کردند.

وی تصریح کرد: آتش‌نشانان با تلاش فراوان شعله‌های آتش را مهار و از سرایت حریق به فروشگاه‌های مجاور جلوگیری کردند.

معاون عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین خاطرنشان کرد: در صورت سرایت حریق به زیرزمین این فروشگاه و عدم رعایت مسایل ایمنی توسط مالک شاهد فاجعه ای غیرقابل جبران بودیم که با سرعت عمل آتش نشانان خسارت این حریق به حداقل رسید.

موسی خانی افزود: علت بروز این حادثه از سوی کارشناسان علت‌یابی آتش‌نشانی قزوین در دست بررسی است.

کد مطلب 4522511

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