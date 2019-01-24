مهار آتش سوزی شدیددرفروشگاه لوازم بهداشتی ساختمانی در قزوین

قدیر موسی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۱:۱۲ ظهر امروز، آتش‌سوزی در یک فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمانی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که به سرعت ۲۵ نفر از آتش‌نشانان ایستگاه های شماره ۲، ۳، ۶، ۷ به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: با رسیدن نیروهای عملیاتی به محل حادثه مشاهده شد که یک فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمانی دچار حریق شده است و شعله‌های آتش در حال سرایت به فروشگاه‌های مجاور بود.

موسی خانی خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی بی‌درنگ به منظور ایمن‌سازی محل حادثه، جریان برق و گاز فروشگاه را قطع کردند و با به‌کارگیری تجهیزات خاموش‌کننده عملیات مهار شعله‌های سرکش آتش را آغاز کردند.

وی تصریح کرد: آتش‌نشانان با تلاش فراوان شعله‌های آتش را مهار و از سرایت حریق به فروشگاه‌های مجاور جلوگیری کردند.

معاون عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین خاطرنشان کرد: در صورت سرایت حریق به زیرزمین این فروشگاه و عدم رعایت مسایل ایمنی توسط مالک شاهد فاجعه ای غیرقابل جبران بودیم که با سرعت عمل آتش نشانان خسارت این حریق به حداقل رسید.

موسی خانی افزود: علت بروز این حادثه از سوی کارشناسان علت‌یابی آتش‌نشانی قزوین در دست بررسی است.