به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه نسبت به تحولات اخیر ونزوئلا واکنش نشان داد.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که ونزوئلا شریک راهبردی ما است و مسکو به حمایت از این کشور ادامه خواهد داد.

روسیه همچنین اعلام کرد که مسکو به همکاری های اقتصادی خود با ونزوئلا در تمامی سطوح ادامه خواهد داد.

گفتنی است که ونزوئلا از صبح چهارشنبه، صحنه تحولات سیاسی و اعتراضات ضددولتی بوده است.

روز چهارشنبه دقایقی پس از آنکه رئیس پارلمان ونزوئلا خود را رئیس جمهوری این کشور خواند؛ آمریکا اعلام کرد که وی را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا نیز در پی به رسمیت شناختن رئیس کنگره ملی ونزوئلا به عنوان رئیس جمهوری این کشور، از «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری قانونی خواست کناره گیری کند.

وی همچنین دولت ونزوئلا را تهدید کرد در صورتی که از این کار سر باز بزند، آمریکا همه گزینه ها را روی میز دارد.