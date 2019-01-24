رهبری، باورها و مردم عامل اقتدار جمهوری اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش طلایه داران فاطمی با تبیین دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی با حضور مداحان، پیرغلامان حسینی و ذاکران اهل بیت، قاریان و پیش کسوتان قرآنی روز پنجشنبه در اداره تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام علی نعمت اللهی در این همایش گفت: پیامبر گرامی اسلامی(ص) با حضور خود چالش هویت در میان قریش ایجاد کرد به همین دلیل با واکنش شدید حاکمان وقت روبرو شد.

وی اضافه کرد: نه اینکه قریش به توحید بیگانه بود بلکه همه با آداب دینی و نام پیامبران آشنا بودند اما رسول گرامی اسلام(ص) که آمدند در همان ابتدای کار راه انبیا و صلحا را اعلام کردند اما چون بحران هویت ایجاد شده بود قریش مخالفت کرد.

نعمت اللهی بیان کرد: در عصر کنونی هم انقلاب اسلامی در جهان بحران هویت ایجاد کرده و قدرت کاذبی که استکبار برای خود دست و پا کرده بود را بر هم زده و به نوعی «شاخ استکبار و استعمار را در جهان شکسته است» و این حرکت آمریکا را عصبی کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین یادآورشد: ملت ما سابقه مبارزه با استبداد را داشته اما تک بعدی بوده و در مقطعی از زمان از استبداد غافل بودیم و در جریان مشروطه از استعمار غافل شدیم و این پدیده بسرعت به کمک استبداد آمد و آن را نجات داد و باید دانست استعمار و استثمار همیشه کمک همدیگر بوده اند.

ایران اسلامی ابهت دروغین آمریکا را در هم شکست

نعمت اللهی تصریح کرد: ابهت و اقتداری که آمریکا سالها برای خود در منطقه ایجاد کرده بودبا پیروزی انقلاب اسلامی در هم شکست و استکبار همه ظرفیتهای خود را به میدان آورد تا با ما برخورد کند اما در مقابل انقلاب اسلامی درمانده شد.

وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی در حقیقت آزمونی الهی در عرصه دین بود و موجب احیای دین و معنویت شد و طبیعی است دشمنان در مسیر آن سنگ اندازی کنند و نگذارند به اهداف و آرمانهایش برسد.

نعمت اللهی یادآورشد: در شرایطی که دشمنی با انقلاب ادامه دارد باید هوشمندانه عمل کنیم و نگذاریم دشمن به اهدافش برسد.

باورها، مردم و رهبری پایه های اقتدار نظام است

وی اظهارداشت: دانشمندان علوم اجتماعی، قدرت را به دو بخش سیاسی و اجتماعی تقسیم می کنند و اعتقاد دارند سه اصل اساسی قدرت شامل باورها، مردم و رهبری است که نباید بگذاریم تضعیف شوند.

نعمت اللهی گفت: جنس باورهای ما از نوع محرم و عاشوراست و جنس رهبری ما با دیگر کشورها متفاوت است و تبعیت از ایشان نیز با دیگر فرمان پذیری ها فرق می کند زیرا ما رهبری را جانشین پیامبر و امام زمان و اولیا الهی می دانیم و تبعیت را وظیفه ای شرعی برای خود محسوب می کنیم.

وی اظهارداشت: دشمن این موضوع را فهمیده که کجا را مورد هجمه قرار دهد لذا ما هم باید هواسمان جمع باشد و هوشیار باشیم تا آسیب نبینیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: باید بدانیم باورها، مردم و رهبری مهمترین سرمایه های اجتماعی است و اگر ولایت فقیه را جانشین ولایت ندانیم به بیراهه رفته ایم و آسیب خواهیم دید.

وی اضافه کرد: دشمن با هدف و برنامه دنبال افزایش آسیب های اجتماعی و ایجاد فاصله بین مردم و مسئولان است لذا باید مراقب باشیم و نگذاریم بین نظام و مردم فاصله بیفتد و با تقویت وحدت و انسجام عمومی از مشکلات عبور کنیم.

نعمت اللهی گفت: با هوشمندی از گردنه ها عبور خواهیم کرد و انقلاب بزرگی که زمینه ساز انقلاب مهدی(عج) خواهد بود را به آیندگان خواهیم سپرد.

در این مراسم از ۴۵ پیش کسوت و نمونه قرانی، ذاکر اهل بیت، پیر غلام و خادم قرآنی تجلیل شد.