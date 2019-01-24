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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۵۸

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین:

رهبری، باورها و مردم عامل اقتدار جمهوری اسلامی هستند

رهبری، باورها و مردم عامل اقتدار جمهوری اسلامی هستند

قزوین- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: اقتدار جمهوری اسلامی با اتکا به رهبری، باورها و مردم است و برای تقویت آن در جامعه همه باید همت کنیم تا نظام اسلامی به اهدافش دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش طلایه داران فاطمی با تبیین دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی با حضور مداحان، پیرغلامان حسینی و ذاکران اهل بیت، قاریان و پیش کسوتان قرآنی روز پنجشنبه در اداره تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام علی نعمت اللهی در این همایش گفت: پیامبر گرامی اسلامی(ص) با حضور خود چالش هویت در میان قریش ایجاد کرد به همین دلیل با واکنش شدید حاکمان وقت روبرو شد.

وی اضافه کرد: نه اینکه قریش به توحید بیگانه بود بلکه همه با آداب دینی و نام پیامبران آشنا بودند اما رسول گرامی اسلام(ص) که آمدند در همان ابتدای کار راه انبیا و صلحا را اعلام کردند اما چون بحران هویت ایجاد شده بود قریش مخالفت کرد.

نعمت اللهی بیان کرد: در عصر کنونی هم انقلاب اسلامی در جهان بحران هویت ایجاد کرده و قدرت کاذبی که استکبار برای خود دست و پا کرده بود را بر هم زده و به نوعی «شاخ استکبار و استعمار را در جهان شکسته است» و این حرکت آمریکا را عصبی کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین یادآورشد: ملت ما سابقه مبارزه با استبداد را داشته اما تک بعدی بوده و در مقطعی از زمان از استبداد غافل بودیم و در جریان مشروطه از استعمار غافل شدیم و این پدیده بسرعت به کمک استبداد آمد و آن را نجات داد و باید دانست استعمار و استثمار همیشه کمک همدیگر بوده اند.

ایران اسلامی ابهت دروغین آمریکا را در هم شکست

نعمت اللهی تصریح کرد: ابهت و اقتداری که آمریکا سالها برای خود در منطقه ایجاد کرده بودبا پیروزی انقلاب اسلامی در هم شکست و استکبار همه ظرفیتهای خود را به میدان آورد تا با ما برخورد کند اما در مقابل انقلاب اسلامی درمانده شد.

وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی در حقیقت آزمونی الهی در عرصه دین بود و موجب احیای دین و معنویت  شد و طبیعی است دشمنان در مسیر آن سنگ اندازی کنند و نگذارند به اهداف و آرمانهایش برسد.

نعمت اللهی یادآورشد: در شرایطی که دشمنی با انقلاب ادامه دارد باید هوشمندانه عمل کنیم و نگذاریم دشمن به اهدافش برسد.

باورها، مردم و رهبری پایه های اقتدار نظام است

وی اظهارداشت: دانشمندان علوم اجتماعی، قدرت را به دو بخش سیاسی و اجتماعی تقسیم می کنند و اعتقاد دارند سه اصل اساسی قدرت شامل باورها، مردم و رهبری است که نباید بگذاریم تضعیف شوند.

نعمت اللهی گفت: جنس باورهای ما از نوع محرم و عاشوراست و جنس رهبری ما با دیگر کشورها متفاوت است و تبعیت از ایشان نیز با دیگر فرمان پذیری ها فرق می کند زیرا ما رهبری را جانشین پیامبر و امام زمان و اولیا الهی می دانیم و تبعیت را وظیفه ای شرعی برای خود محسوب می کنیم.

وی اظهارداشت: دشمن این موضوع را فهمیده که کجا را مورد هجمه قرار دهد لذا ما هم باید هواسمان جمع باشد و هوشیار باشیم تا آسیب نبینیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: باید بدانیم باورها، مردم و رهبری مهمترین سرمایه های اجتماعی است و اگر ولایت فقیه را جانشین ولایت ندانیم به بیراهه رفته ایم و آسیب خواهیم دید.

وی اضافه کرد: دشمن با هدف و برنامه دنبال افزایش آسیب های اجتماعی و ایجاد فاصله بین مردم و مسئولان است لذا باید مراقب باشیم و نگذاریم بین نظام و مردم فاصله بیفتد و با تقویت وحدت و انسجام عمومی از مشکلات عبور کنیم.

نعمت اللهی گفت: با هوشمندی از گردنه ها عبور خواهیم کرد و انقلاب بزرگی که زمینه ساز انقلاب مهدی(عج) خواهد بود را به آیندگان خواهیم سپرد.

در این مراسم از ۴۵ پیش کسوت و نمونه قرانی، ذاکر اهل بیت، پیر غلام و خادم قرآنی تجلیل شد.

کد مطلب 4522517

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