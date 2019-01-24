سفر نماینده ویژه رئیس جمهوری افغانستان به چین با محور مذاکرات صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، شورای عالی صلح افغانستان اعلام کرد که «عمر داوود زی» رئیس دبیر خانه این شورا و نماینده ویژه رئیس جمهوری افغانستان به چین سفر کرده است.

«اسدالله زائری» معاون سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفت داوود زی روز گذشته در راس یک هیئت بلند پایه از مقامات این شورا طی سفری ۳ روزه به چین سفر کرده است.

نماینده ویژه رئیس جمهوری افغانستان امروز در یکی از موسسه های بین المللی مربوط به وزارت خارجه چین سخنرانی می کند و پس از آن با مقامات چینی از جمله وزیر خارجه و رئیس جمهوری این کشور دیدار خواهد کرد.

زائری، جلب حمایت چین در تقویت اجماع منطقه ای برای برگزاری مذاکرات صلح به رهبری افغان‌ها و اعمال فشار به پاکستان برای کشاندن گروه طالبان بر سر میز مذاکره با دولت افغانستان را از جمله اهداف این سفر عنوان کرد.

وی افزود: چین روابط خوبی با پاکستان دارد و از این طریق می تواند اسلام آباد را وادار کند تا با توجه نفوذی که بر گروه طالبان دارد این گروه را برای مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان حاضر کند.

به گفته وی، چین به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند در این روند ایفای نقش کند.

این درحالی است که اخیرا دولت چین یک هیئت را برای مذاکره با نمایندگان گروه طالبان به قطر فرستاده بود.

بنابر اعلام شورای عالی صلح افغانستان، سفر داوود زی به چین بخشی از سفرهای منطقه‌ ای است و قرار است وی در آینده به ایران، هند، کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و کشورهای عربی نیز سفر کند.

نماینده ویژه رئیس جمهوری افغانستان اخیرا به پاکستان سفر و با مقامات این کشور در مورد مذاکرات صلح افغانستان به بحث و تبادل نظر پرداخت.