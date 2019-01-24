تشنگی روستائیان سربیشه در جوار آب/وعده های مسئولان محقق نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر سنجری صبح پنج شنبه درنشست خبری بیان کرد: در طول چهل سال گذشته از طرفی خدمات نظام و از جنبه دیگر محرومیت ها در سربیشه به درستی انعکاس نیافته است.

امام جمعه سربیشه با اشاره به اینکه شهرستان سربیشه در یک بایکوت خبری است، ادامه داد: محرومیت ها و محدودیت ها این منطقه به گوش مسئولین نمی رسد و در این زمینه نیازمند مطالبه گری است.

سنجری افزود: ما مردمی محرومی را می بینیم که با سختی روزگار می گذرانند و باید در راستای رفع دغدغه های آنان کوشید.

وی افزود: به عنوان مثال یک بیمار نیازمند در یکی از روستاهای سربیشه برای ادامه حیات نیازمند استفاده از یک دستگاه برقی است و در نتیجه قبض برق به مبلغ ۶۰۰_۷۰۰ هزار تومان برای او آمده که با یک نامه نگاری ساده می شد مشکل او را حل کرد.

امام جمعه سربیشه گفت:این در حالی است که برخی ادارات ساختمان های مجلل غیرضروری می سازند که همه این هزینه ها بر دوش مردم است.

سنجری با انتقاد از روند کند به اتمام رسیدن پروژه دوبانده شدن جاده بیرجند-سربیشه-نهبندان اظهار کرد: در طول پنج سال حضورم در سربیشه این پروژه از پادگان محمد رسول الله تا مود(۴۰کیلومتر) بیشتر پیشرفت نداشته است.

سنجری بیان کرد: با واگذاری این طرح به شهرداری شهرهای در مسیر این جاده و وجود کارخانه آسفالت می توان طی یک برنامه ریزی هدفمند پروژه را به نتیجه رساند.

وی با بیان اینکه استخر سربیشه نیز وعدگاه مسئولین شده و همیشه قول به سرانجام رساندن آن را می دهند،ادامه داد: وضعیت جاده بازارچه ماهیرود نیز باید بهبود یابد.

امام جمعه سربیشه افزود: برخی از کارگران آن بازارچه هزینه ای که برای سرویس می دهند بیش از درآمدشان است.

سنجری با اشاره به اینکه پیگیری مجتمع های آب رسانی به واسطه کمبود اعتبار در روستاهای سربیشه خوابیده است، یادآور شد: این موضوع باعث شده علی رغم وجود اب در دشت های سربیشه روستائیان تشنه بماند.

وی گفت: نمونه این روستاها امین آباد است که در آن حدود ۷۰-۸۰ خانوار با یک انشعاب آب خود را تأمین می کنند.

امام جمعه سربیشه اظهار کرد: برخی از مسئولین که مشکلات نتیجه کار آنان است درخواست می کنند که برخی از مشکلات در خطبه های نماز جمعه مطرح نشود.

سنجری بیان کرد: البته خدمات بسیاری در زمینه گازرسانی، زبرساخت ها و بازارچه مرزی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه سربیشه ۱۸۰ شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است، بیان کرد: سربیشه امروز با پنج سال قبل و با دو دهه و چهل سال قبل بسیار متفاوت شده است.