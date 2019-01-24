«کبوتران روی چمن» به ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نشر بیدگل رمان «کبوتران روی چمن» اثر ولفگانگ کوپن را با اژدر انگشتری روانه بازار کتاب کرد.

کبوتران روی چمن نخستین رمان از سه‌گانه پس از جنگ کوپن است که هر کدام به سهم خود تصویری تلخ و ناخوشایند از دوران بازسازی آلمان ترسیم می‌کنند.

نویسنده در مقدمه‌ای که بر این اثر نوشته است درباره آن عنوان کرده است: «کبوتران روی چمن» کمی بعد از اصلاحات پولی نوشته شد، وقتی معجزه اقتصادی آلمان در بخش غربی سربرآورد، وقتی اولین سینماهای جدید، اولین کاخ‌های جدید شرکت‌های بیمه بر ویرانه‌ها و دکان‌های موقتی سایه انداختند، در سال‌های کیابیای نیروهای اشغالگر، وقتی کره و ایران دنیا را نگران کردند و هرآن امکان داشت خورشید معجزه اقتصادی در بخش شرقی غروبی خون‌بار داشته باشد. زمانه‌ای بود که ثروتمندان جدید هنوز احساس ناامنی می‌کردند، که برندگان بازار سیاه دنیال سرمایه می‌گشتند و پس‌اندازکننده‌های بهای جنگ را می‌پرداختند. اسکناس‌های جدید آلمانی شبیه دلارهای شیک بودند ولی با این حال مردم به اشیای قیمتی اعتماد بیشتری داشتند کمبودهای بسیاری باید جبران می‌شد شکم دیگر باید پر می‌شد، ذهن از گرسنگی و گرومب بمب‌ها هنوز کمی پریشان بود و همه حواس، پیش از آنکهشاید جنگ جهانی سوم دربگیرد، پی لذت می‌گشتند. من آن زمانه را، خواستگاه امرزومان را، شرح داده‌ام و اکنون دوست دارم چنین بپندارم که آن را به شکلی کلی توصیف کرده‌ام.

این ناشر درباره این رمان و نویسنده آن در متنی که پشت جلد این اثر درج کرده، وی را اینگونه معرفی کرده است: نسل تازه نویسندگان که بعد از دهه ۶۰ دست به نوشتن زدند، کوپن را یگانه نیای خویش در جمهوری فدرال آلمان می‌دانستند، کسی که هم به لحاظ زیبایی‌شناختی ژالش برانگیز بود و هم به لحاظ اجتماعی متعهد. در مقاله‌ای به سال ۱۹۵۸، هانش ماگنوس انسنزبرگ شاعر و جستار نویس، حساسیت گزنده کوپن و شجاعتش در نوشتن آنچه پیرامونش می‌بیند حتی به قیمت دشتمن تراشی، تحسن می‌کند. او همچنین رمان‌های کوپن را ظریف‌ترین و منعطف‌ترین نثر ادبیات فقیر امروز می‌داند

کونترگراس که از آلفرد دوبلین با عنوان «معلم من» یاد می‌کند، در مصاحبه‌ای گفته بود که کوپن یکی از دو نویسنده‌ای است که پیش از او از دوبلین آموخته‌اند و در عین‌حال که در ترکیب کردن نوآوری‌های فرمی با تعهد بی‌قید و شرط احلاقی با دوبلین به اشتراک داشته‌اند، به لحن متمایز خود دست یافته‌اند.

این رمان در ۴۳۵ صفحه با قیمت ۳۸ هزار تومان منتشر شده است.