شهادت جوان فلسطینی در پی انفجار مین ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «فؤاد مطیرات» جوان ۱۹ ساله فلسطینی از روستای «الفرعه» در «النقب» بر اثر انفجار مین به جا مانده از ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. المطیرات به بیمارستان «سوروکا» در شهر «بئرالسبع» منتقل شد اما شدت جراحاتش منجر به شهادت وی شد.

تحقیقات در این خصوص آغاز شده است؛ سخنگوی پلیس رژیم صهیونیستی در النقب مدعی شده المطیرات وارد منطقه ممنوعه شده بوده است.

النقب نام صحرایی در جنوب فلسطین اشغالی است. رژیم صهیونیستی با اقدامات مختلف و اجرای طرح‌هایی در صحرای النقب تلاش می‌کند فلسطینی‌های ساکن روستاهای این منطقه را اخراج و آن را به نفع خود مصادره کند. همچنین افتتاح راه‌آهن، فرودگاه و اماکن گردشگری در صحرای النقب باعث می‌شود منازل روستاهای فلسطینی در مسیر این طرح‌ها از بین برود.

این رژیم هفته جاری با وجود اعتراضات دولت اردن و شکایت آن به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) فرودگاه «رامون» در صحرای النقب را افتتاح کرد.