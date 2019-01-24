به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در نشست خبری رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش، گفت: در این رزمایش، تعداد ۱۲ هزار نیروی هجومی جهت اجرای تاکتیک های نوین آفندی متناسب با تغییرات ساختاری نزاجا حضور خواهند داشت.

وی افزود: در «رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش»، دو تغییر رویکرد بزرگ «تحرک و تهاجم» که مدتی است در حوزه ساختاری و تاکتیکی نیروی زمینی محقق شده، را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در خصوص تغییرات ساختاری این نیرو گفت: نیروی زمینی براساس رویکرد تهاجمی اتخاذ شده از یگان های قدیمی و سنتی خود عبور کرده و مبتنی بر امر فرمانده معظم کل قوا ساختار جدیدی در یگان های خود به وجود آورده است.

امیر سرتیپ حیدری ادامه داد: امروز تیپ های ما به یگان های واکنش سریع، نیروی مخصوص، نیروهای واکنش سریع ویژه، تیپ های متحرک هجومی و تیپ های متحرک زرهی، تغییر هویت داده اند. و توانسته ایم با این تغییرات ساختاری و تاکتیکی یک نیروی زمینی که از قدرت تحرک و تهاجم بالا برخوردار باشد را ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه این تحول ساختاری متناسب با نیازهای عملیاتی ایجاد شده است، افزود: در این رزمایش تمامی مولفه های مرتبط با این تغییر رویکرد اعم از توانمندی‌های تهاجمی، قابلیت‌های رزمی و قدرت تحرک نیروها مورد ارزیابی عملیاتی قرار خواهد گرفت و در نهایت از سطح توانمندی یگان ها رکورد گیری می شود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: موضوع دوم تغییر در رویکرد تاکتیکی نزاجا است که از طریق فرماندهی معظم کل قوا و سلسله مراتب فرماندهی به ما ابلاغ شده است. در این رویکرد با توجه به تهدیدات احصا شده، از رویکرد پدافندی به تاکتیک آفندی روی آورده ایم. و توان هجومی یگان های واکنش سریع و نیروهای مخصوص و تیپ هوابرد را نیز مورد ارزیابی عملیاتی قرار می دهیم.

وی در تشریح برآورد عملیاتی متناسب با رویکرد ساختاری جدید نزاجا گفت: از ویژگی‌های این رویکرد مورد استفاده در این رزمایش ارزیابی قدرت نقل و انتقال و ترابری به موقع سریع و پر تحرک نیروی زمینی است؛ که این قدرت در این رزمایش به نمایش گذاشته شد و ما توانستیم از دورترین نقطه به مرکزیت این رزمایش که فاصله ای حدود ۱۰۳۰ کیلومتر بود برخی از یگانهای خود را در کوتاهترین زمان ممکن به منطقه اعزام کنیم. همچنین تمامی یگان های سنگین زرهی را به سرعت از فاصله ۷۶۰ کیلومتری وارد منطقه رزمایش نماییم.

امیر سرتیپ حیدری تاکید کرد: قدرت تحرک بالا و تهاجم بالا دو ویژگی مهم و مورد انتظار فرمانده معظم کل قوا بوده است که امروز با همت مضاعف در سطح نیروی زمینی ایجاد شده و این دو ویژگی در این رزمایش مورد ارزیابی عملیاتی قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص استعداد نیروی انسانی و تجهیزات توپخانه ای به کار گرفته شده در این رزمایش گفت: در رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نزاجا این تعداد ۱۲ هزار نیروی متحرک و تهاجمی شرکت خواهند کرد و ۱۵۷۷ عراده توپ در این رزمایش قدرت‌نمایی آفندی خود را به نمایش خواهند گذاشت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در خصوص ظرفیت بالگردی بکارگرفته شده در این رزمایش گفت: در این رزمایش موج عظیمی از بالگردهای نیروی زمینی که به قابلیت‌های جدیدی همچون شناسایی و رزم شبانه مجهز شده اند بکارگیری خواهند شد و ماموریت انتقال نیرو و انهدام اهداف را در شب اجرا خواهند کرد.

امیر سرتیپ حیدری گفت: در این رزمایش از انواع تجهیزات تسلیحات بومی که به دست توانمند طراحان و پژوهشگران داخلی تولید شده است استفاده می کنیم و با این کار شعار روی پای خود ایستاده ایم، که از منویات مقام معظم رهبری است را به منصه ظهور درآوردیم.

وی تصریح کرد: ویژگی بارز این رزمایش این است که تمامی سلاح های مورد نیاز و عملیاتی مورد استفاده تولید شده داخلی و مورد استفاده در چرخه صنعت دفاعی کشور است.

امیر سرتیپ حیدری گفت: بهره گیری از یگان های پهپاد و یگان های جنگال به طور گسترده از دیگر ویژگیهای این رزمایش است. همچنین ۲۳ رسته تخصصی مرتبط که در نیروی زمینی ایجاد و به لحاظ عملیاتی در هم تنیده شده در این رزمایش مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه تمامی تاکتیک های مورد استفاده در این رزمایش توسط مراکز فرماندهی ارتش و نیروی زمینی ساماندهی، مدیریت و عملیاتی خواهند شد، افزود: از جمله از تاکتیک‌های به کار گرفته شده در این رزمایش تاکتیک عملیات گسترده شناسایی با رزم و همچنین تک هماهنگ شده نیروهای شرکت کننده است.

فرمانده نزاجا با اشاره به نقش آفرینی جنگنده بمب افکن های نیروی هوایی ارتش گفت: در این رزمایش عملیات منحصربفرد تازش هوایی را با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش خواهیم داشت.

امیر سرتیپ حیدری گفت: در این رزمایش عملیات هلی برن با استفاده از بالگردهای ترابری شنوک و ۲۱۴ به طور گسترده انجام خواهد شد و پشتیبانی بالگردهای هجومی را نیز خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: پیام این رزمایش برای دوستان نظام مقدس جمهوری اسلامی اینست که آنها بر توانمندی و قابلیتی ارتش و نیروی زمینی به خود ببالند و این توانمندی را بخشی از توان ارتش اسلام تلقی کنند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در پایان گفت: همچین دشمنان پیام اقتدار بی نظیر ارتش و قوای مسلح جمهوری اسلامی را که همواره گوش به فرمان فرمانده معظم کل قوا است را دریافت می کنند و می دانند که امروز ارتش آماده است تا طومار ننگین هر متجاوزی را که قصد تعدی به کشور عزیزمان را دارد در کمترین زمان ممکن در هم بپیچد