به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی پیش از ظهر پنج‌شنبه در نشست شورای اداری شاهرود ضمن انتقاد به برخی خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده در کشور و به‌خصوص شاهرود، تأکید کرد: باید اذعان داشته باشیم که برخی واگذاری‌ها به بخش خصوصی در شاهرود اصولی انجام‌نشده که نمونه بارز آن شرکت البرز شرقی با مشکلات عدیده برای کارگران است.

وی با انتقاد از برخی اقدامات صورت گرفته در دولت، افزود: آیا مسئولان در سال‌های گذشته وضعیت شرکت البرز شرقی که تا ورطه تعطیلی و بیکاری صدها کارگر پیش رفت را می‌دانند؟ آیا عدم استفاده از تجربه این امر در مقوله نیشکر هفت‌تپه نمی‌توانست جلوی بروز برخی مشکلات را بگیرد؟

عضو خانه ملت بابیان اینکه یکی از دلایل این ناکامی‌ها در اجرای قانون خصوصی‌سازی چسبندگی مدیران به مأموریت‌های خود و صندلی‌هایشان است، تأکید داشت: بعضاً دیده می‌شود که مدیر یک دستگاه نمی‌خواهد به‌راحتی مأموریتش را رها کند و اگر هم بخشی از آن را واگذار می‌کند باز مجموعه‌ای را برای نظارت ایجاد می‌کند که از آن بخش خصوصی هم بزرگ‌تر است و این حس چسبندگی باعث می‌شود چوب لای چرخ تولید کشور و قانون واگذاری به بخش خصوصی گذاشته شود و می‌توان آن را مقاومت در برابر خصوصی‌سازی دانست.

حسینی شاهرودی به نمونه دیگری از عدم استفاده کارآمد از ظرفیت‌های شاهرود اشاره کرد و تأکید داشت: در دیدار با بسیاری از مؤثران و حتی انجمن‌هایی مانند هنرمندان و انجمن سینما، فقدان یک سینمای مناسب در شاهرود بیان می شود از سوی دیگر سالن سینمای اداره تبلیغات اسلامی با تمام امکانات وتجهیزات سال‌هاست که تقریبا تمام و تکمیل شده و هم‌اکنون فقط خاک می‌خورد لذا برای رفع این مشکل پیشنهاد می شود برای همین فضای موجود در اداره تبلیغات اسلامی مجوز سینما صادر شود تا شاهد رفع کمبود در شاهرود باشیم.

وی بخش سوم از سخنان خود را به سفر سال‌جاری هیئت دولت به استان سمنان اختصاص داد و بابیان اینکه در سفر سال ۹۵ روحانی به استان سه هزارو ۵۰۰ میلیارد ریال به اداره کل راه و ترابری استان سمنان اختصاص یافت، تاکید کرد: از این میزان اعتبار متاسفانه باید گفت کمتر از ۲۰۰ میلیارد ریال در شاهرود هزینه شد و این درحالی بود که شاهرود- آزادشهر، عباس آباد به کاهک، بیارجمند- بردسکن، شاهرود به طرود و معلمان، میامی-جیلان و تقاطع غیر هم‌سطح بسطام-مجن نیازمند اعتبارات بود که خوشبختانه در سفر سال ۹۷ رئیس جمهور به استان این کمبودها به نوعی رفع شد.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس بابیان اینکه در سفر دو ماه گذشته روحانی به استان سمنان شاهد اختصاص یک هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی و امور راهسازی در شرق استان بودیم، تاکید کرد: این اعتبارات می تواند در راستای پیشبرد طرح های راهسازی این منطقه موثر باشد و لذا از مدیران شهرستان تقاضا داریم تا در راستای تخصیص این اعتبارات گام های اساسی بردارند.