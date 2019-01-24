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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۲۶

با صدور پیامی؛

لاریجانی درگذشت والده سرداران اسکندر و حسن مومنی را تسلیت گفت

لاریجانی درگذشت والده سرداران اسکندر و حسن مومنی را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی، درگذشت والده سرداران اسکندر و حسن مومنی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت والده سردار اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و سردار حسن مومنی، معاون اجرایی پلیس راهور ناجا را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت به شرح ذیل است: 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

جناب آقای اسکندر مومنی
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر

و سردار حسن مومنی
معاون اجرایی پلیس راهور ناجا


درگذشت والده ارجمندتان را تسلیت گفته برای آن بانوی فاضله رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر واجر از درگاه خداوند مسئلت میکنم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 4522540
محمد مهدی ملکی

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