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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۱

پیش از ظهر امروز؛

وزیر راه از پروژه آزادراه همت بازدید کرد

وزیر راه از پروژه آزادراه همت بازدید کرد

کرج - وزیر راه و شهرسازی به همراه استاندار البرز از پروژه همت بازدید و از نزدیک در جریان روند تکمیل این پروژه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی پیش از ظهر پنجشنبه با حضور در پروژه همت از نزدیک در جریان روند تکمیل این پروژه قرار گرفت.

عملیات اجرایی این پروژه از سال ۸۹ آغازشده است و طول آن ۱۴.۵ کیلومتر است، آزادراه همت از انتهای حوزه استحفاظی منطقه ۲۲ شهرداری تهران آغازشده و با عبور از محدوده استان البرز در جاده چالوس به منطقه خط چهار حصار رسیده و در ادامه نیز به پروژه کنارگذر شمالی کرج متصل می‌شود.

این پروژه را می‌توان تکمیل کریدور بین‌المللی شرق به غرب و روان‌سازی و کاهش ترافیک محور تهران- کرج دانست، همچنین کاهش بار ترافیکی محور درون‌شهری کرج بااتصال به محور جدید جاده چالوس و کلام در دو مسیر رفت‌وبرگشت همراه خواهد بود. در این پروژه حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر مشغول به کار هستند.

کد مطلب 4522544

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