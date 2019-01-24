ورزشگاه ۲۵۰۰ نفری دزفول کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست فرمانداری شهرستان دزفول ظهر امروز در حاشیه کلنگ زنی ورزشگاه دو هزار و ۵۰۰ نفری دزفول اظهار کرد: مشکل زمین این ورزشگاه که طی روزهای گذشته حاشیه ساز شده بود روز گذشته با تعامل شهردار رفع شد.
محمد حیدری افزود: طی نشستی با شهردار دزفول، هماهنگی لازم برای اختصاص حدود دو هکتار زمین در جاده زیبا شهر روبروی تالار جام جم برای ساخت این ورزشگاه انجام شد و امروز این ورزشگاه کلنگ زنی شد.
وی گفت: تمام موارد لازم از جمله موضوع ترافیک، پارکینگ و حفاظت امنیتی در خصوص این زمین طبق نقشه ورزش و جوانان استان بررسی کارشناسی شده و تدابیر مورد نیاز برای این موارد پیشبینیشده است.
سرپرست فرمانداری دزفول افزود: ماشینآلات در حال تسطیح زمین این ورزشگاه هستند و پیمانکار نیز انتخاب شده که از امروز شروع به کار خواهند کرد.
وی با بیان اینکه هزینه اولیه برای ساخت این ورزشگاه ۲۰۰ میلیارد ریال و هزینه کلی ۳۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده، گفت: قرار است این ورزشگاه با بودجه ملی ساخته شود.
سرپرست فرمانداری دزفول اضافه کرد: این مجموعه ورزشی سرپوشیده که در صورت احداث بزرگترین مجموعه ورزشی شمال خوزستان محسوب میشود در زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربع شامل سالنهای چندمنظوره والیبال، بسکتبال، کشتی، فوتسال و رشتههای رزمی ساخته میشود؛ ضمن اینکه مقررشده در بلندمدت در کنار این مجموعه ورزشی، چند زمین چمن نیز احداث شود.
حیدری اضافه کرد: با بهرهبرداری از این مجموعه ورزشی سرپوشیده دزفول این فرصت را پیدا میکند که میزبان مسابقات بزرگ رشتههای داخل سالنی باشد.
وی اظهار امیدواری کرد تا ۱۸ ماه آینده و قبل از پایان کار دولت این ورزشگاه به مرحله بهرهبرداری برسد.
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