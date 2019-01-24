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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۱۲

مسئول دفتر ثبت و تعیین حریم میراث فرهنگی استان سمنان:

محدوده ۶ اثر تاریخی در استان سمنان تعیین شد/پیشنهاد ثبت ۱۶ اثر

محدوده ۶ اثر تاریخی در استان سمنان تعیین شد/پیشنهاد ثبت ۱۶ اثر

سمنان - مسئول دفتر ثبت و تعیین حریم میراث فرهنگی ملی و جهانی استان سمنان، از تعیین محدوده شش اثر تاریخی و همچنین تصویب ۱۶ اثر تاریخی واجد شرایط دیگر در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان سمنان، هانی رستگاران در جلسه ای با بیان اینکه تعیین محدوده عرصه و حریم شش اثر تاریخی استان سمنان تصویب و ثبت ۱۶ اثر تاریخی واجد شرایط دیگر صورت گرفته است، تاکید کرد: این رویداد در جلسه شورای ثبت و تعیین حریم آثار فرهنگی و تاریخی استان باحضور اعضای اصلی شورا، روسا و سرپرستان ادارات و نمایندگی‌های شهرستان‌ها، پیمانکاران و مجریان طرف قرارداد، صورت گرفت.

وی افزود: در این جلسه ۱۶ اثر تاریخی فرهنگی واجد ارزش از نقاط مختلف استان سمنان، در موضوعات تاریخی غیر منقول، میراث طبیعی و ناملموس مورد بررسی قرار گرفت که در این راستا هفت پرونده آثار غیر منقول پیشنهادی از دامغان، سه پرونده آثار ناملموس، سه پرونده اثر طبیعی و مرحله پایانی تعیین محدوده عرصه بافت تاریخی روستای بیابانک واقع در سرخه، چنار سوخته شاهرود واقع در بخش مرکزی شهر و حمام تاریخی روستای پرور در مهدی‌شهر تصویب و مقرر شد، پرونده‌ها برای طی مراحل نهایی، صدور احکام ثبت و طرح در کمیته‌های مربوطه سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور ارسال شود.

مسئول دفتر ثبت و تعیین حریم میراث فرهنگی ملی و جهانی استان سمنان گفت: در این جلسه حریم شش اثر تاریخی – فرهنگی و طبیعی، از جمله چشمه تلخاب روستای لاسجرد سرخه و کاروانسرای شاه عباسی روستای عباس‌آباد میامی نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و با توجه به تایید و تصویب در این شورا، برای تصویب نهایی و ابلاغ از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال می شود.

کد مطلب 4522554

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