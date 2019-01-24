محدوده ۶ اثر تاریخی در استان سمنان تعیین شد/پیشنهاد ثبت ۱۶ اثر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان سمنان، هانی رستگاران در جلسه ای با بیان اینکه تعیین محدوده عرصه و حریم شش اثر تاریخی استان سمنان تصویب و ثبت ۱۶ اثر تاریخی واجد شرایط دیگر صورت گرفته است، تاکید کرد: این رویداد در جلسه شورای ثبت و تعیین حریم آثار فرهنگی و تاریخی استان باحضور اعضای اصلی شورا، روسا و سرپرستان ادارات و نمایندگی‌های شهرستان‌ها، پیمانکاران و مجریان طرف قرارداد، صورت گرفت.

وی افزود: در این جلسه ۱۶ اثر تاریخی فرهنگی واجد ارزش از نقاط مختلف استان سمنان، در موضوعات تاریخی غیر منقول، میراث طبیعی و ناملموس مورد بررسی قرار گرفت که در این راستا هفت پرونده آثار غیر منقول پیشنهادی از دامغان، سه پرونده آثار ناملموس، سه پرونده اثر طبیعی و مرحله پایانی تعیین محدوده عرصه بافت تاریخی روستای بیابانک واقع در سرخه، چنار سوخته شاهرود واقع در بخش مرکزی شهر و حمام تاریخی روستای پرور در مهدی‌شهر تصویب و مقرر شد، پرونده‌ها برای طی مراحل نهایی، صدور احکام ثبت و طرح در کمیته‌های مربوطه سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور ارسال شود.

مسئول دفتر ثبت و تعیین حریم میراث فرهنگی ملی و جهانی استان سمنان گفت: در این جلسه حریم شش اثر تاریخی – فرهنگی و طبیعی، از جمله چشمه تلخاب روستای لاسجرد سرخه و کاروانسرای شاه عباسی روستای عباس‌آباد میامی نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و با توجه به تایید و تصویب در این شورا، برای تصویب نهایی و ابلاغ از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال می شود.