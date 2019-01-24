موشک «نیوشپارد» محموله ناسا را به آسمان برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت خصوصی فضایی «بلو اوریجین» به طور موفقیت آمیز یک پرواز آزمایشی بدون سرنشین انجام داد. این دهمین باری است که شرکت مذکور موشک چندبار مصرف خود به نام «نیو شپارد» را به فضا می فرستد.

این تست اهمیت خاصی دارد زیر ا حامل ۸ آزمایش تحقیقاتی ناسا بود.

پرواز مذکور از یک مقر پرتاب در تگزاس انجام شد. موشک «نیوشپارد» کپسولی حاوی محموله های ناسا را به ارتفاع بیش از ۶۶ مایلی مدار زمین برد. کل این ماموریت از پرتاب تا فرود، ۱۰ دقیقه و ۱۵ ثانیه طول کشید. همچنین این چهارمین پرواز موشک مذکور به حساب می آید که به زمین بازگشت و به طور عمودی فرود آمد.

کپسول همراه آن نیز به وسیله یک چتر نجات به زمین برگشت. «بلو اوریجین» به «جف بزوس» مدیر ارشد اجرایی شرکت آمازون تعلق دارد.