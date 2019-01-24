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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۱۲

در کهگیلویه و بویراحمد؛

سه جوان دریک خانه جان خود را از دست دادند/علت فوت دردست بررسی است

سه جوان دریک خانه جان خود را از دست دادند/علت فوت دردست بررسی است

یاسوج- سه جوان در یک خانه در شهر یاسوج جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعلام خبر مرگ سه جوان در شهر یاسوج خبرهایی مبنی بر گازگرفتگی این سه جوان را مطرح کرد.

صبح امروز با اعلام خبر به مرکز اورژانس نیروهای امدادی به منطقه حادثه اعزام شدند.

این سه جوان که از کارکنان علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد بودند، صبح امروز در یک خانه جان خود را از دست داده اند.

برخی منابع خبری از گازگرفتگی این سه جوان خبر داده اند، اما علت اصلی این حادثه توسط منابع رسمی اعلام نشده است.

جانباختگان این حادثه یک جوان ۲۶ و دو جوان ۲۷ ساله هستند.

اخبار تکمیلی متعاقبا و بر اساس اعلام منابع رسمی منتشر خواهد شد.

کد مطلب 4522564

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