به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «آندری کلیموف» (Andrey Klimov) نایب رئیس کمیته امور خارجی دومای روسیه امروز پنجشنبه به تحولات اخیر در خصوص ونزوئلا واکنش نشان داد.

نایب رئیس کمیته امور خارجی دومای روسیه در این باره گفت: روسیه، نیکلاس مادورو را به عنوان رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا به رسمیت می شناسد.

وی در ادامه افزود: مخالف هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ونزوئلا هستیم.

گفتنی است که ونزوئلا از صبح چهارشنبه، صحنه تحولات سیاسی و اعتراضات ضددولتی بوده است.

روز چهارشنبه دقایقی پس از آنکه رئیس پارلمان ونزوئلا خود را رئیس جمهوری این کشور خواند؛ آمریکا اعلام کرد که وی را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا نیز در پی به رسمیت شناختن رئیس کنگره ملی ونزوئلا به عنوان رئیس جمهوری این کشور، از «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری قانونی خواست کناره گیری کند.

وی همچنین دولت ونزوئلا را تهدید کرد در صورتی که از این کار سر باز بزند، آمریکا همه گزینه ها را روی میز دارد.