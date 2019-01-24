به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر، پیش فروش بلیت‌های جشنواره سی و هفتم فیلم فجر از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۳۰ دی از طریق سایت Fajr.cinematicket.org آغاز و تا ساعت ۲۴ دوشنبه شب اول بهمن ماه ادامه داشت.

افرادی که از طریق سایت، بلیت‌های سی و هفتمین دوره جشنواره فجر را خریداری کرده‌اند، می‌توانند در روزهای جمعه و شنبه پنجم و ششم بهمن از ساعت ۱۰ صبح با حضور در پردیس سینمایی ملت، بلیت‌های خود را دریافت کنند.

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغه‌زاده همزمان با چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ۱۰ تا ۲۲ بهمن ماه برگزار می‌شود.