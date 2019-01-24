به گزارش خبرنگار مهر، بهرام بهروش ظهر امروز پنج شنبه در آئین اختتامیه بازیهای بومی و محلی استان کرمانشاه که در ورزشگاه آزادی برگزار شد، با بیان اینکه ورزشکاران شرکت کننده در این المپیاد در ۱۰ رشته بومی و محلی به رقابت پرداختند، اظهار داشت: از ابتدای امسال تا کنون ۴۳ جشنواره بومی و محلی در تمام نقاط استان برگزار شده است.

وی افزود: با برگزاری بازیهای بومی و محلی به دنبال ایجاد فضای نشاط آور در خانواده ها هستیم تا به حفظ این میراث ناملموس کمک کنیم.

رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی استان کرمانشاه به رشد ۳۳۳ درصدی بیمه ورزشی هیئت بومی و محلی اشاره کرد و بیان کرد: امروز بازیهای بومی و محلی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی همچنین از برگزاری کارگاه داوری زوران که طی آن ۴۰ نفر گواهی داوری و مربی گری دریافت کردند، خبر داد و افزود: از دیگر اقدامات می توان به اعزام تیم چوب کشی بانوان به مرحله کشوری و کسب عنوان سوم کشور اشاره کرد.

بهروش یادآور شد: سازمان گردشگری جهانی سال ۲۰۲۰ را به عنوان سال گردشگری روستایی و بوم گردی انتخاب کرده است که میزبانی آن به جمهوری اسلامی ایران داده شده است.

وی گفت: در این راستا به دلیل ظرفیت بالای استان در حوزه بازیهای بومی و محلی باید تلاش کنیم تا بتوانیم کاندید میزبانی این رویداد در استان باشیم.

گفتنی است، المپیاد ورزشی بازیهای بومی و محلی استان کرمانشاه از مهر ماه امسال در سطح ۵۰۰ روستا اجرا شد که با معرفی ۱۴ شهرستان و ۱۰ رشته به کار خود پایان داد.