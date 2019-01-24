حدنگاری ۹۸ کیلومتر از نوار ساحلی غرب مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا سنگاری در دیدار امروز وی و تنی چند از مسئولان این اداره کل با امام جمعه نوشهر با اشاره به حدنگاری ۹۸ کیلومتر از نوار ساحلی غرب استان اظهار داشت : در صورت تامین اعتبار می توانیم کاداستراراضی ساحلی غرب مازندران را به پایان رسانده و برای دولت اخذ سند دریافت کنیم.

وی با اشاره به اینکه غرب مازندران قطب گردشگری است، افزود: نزدیکی ساحل با جنگل و کمبود اراضی غرب مازندران آن را با کل کشور متمایز کرده است.

سنگاری به اهمیت آبخیزداری در حفظ پوشش گیاهی و حفاظت از خاک اشاره کرد و افزود: وجود بندهای سرشاخه گیر ماشلک و نیرنگ نوشهر و خورماچال عباس آباد سبب شد جلوی بسیاری از تخریبهای سیل که در گذشته خسارات زیادی به مناطق مسکونی و تاسیات شهری وارد می کرد، گرفته شود.

سنگاری در همین رابطه افزود :امسال از درختان آورده در سیل اخیر درپشت این بندها نوانستیم ۱۱ میلیارد ریال از چوب آلات را فروخته و به خزانه واریز کنیم.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی نوشهرهمچنین با اشاره به تعطیلی طرحهای جنگلداری افزود: دغدغه های اصلی ما دراین بخش وجود درختان خشک و افتاده یی است که می تواند به تشدید آتش سوزی کمک کند.

وی خاطرنشان کرد : درختانی که در این جنگلها هستند سرمایه یی بسیار عظیم اند که حفاظت و حریق درآن مشکل ما محسوب می شود و بدنبال راهکاری برای آن هستیم وما به عنوان سرباز در حوزه منابع طبیعی سعی خواهیم کرد منافع دولت حفظ شود.

وی ادامه داد :با توانمندی کارشناسان این اداره کل در بخش اراضی توانستیم در سه سال متوالی درزمینه ممیزی اراضی ، کاداستر ،اخذ حقوق دولت و آزادسازی سواحل مقام برتر کشور را به دست آوریم.