امام خمینی(ره) اسلام و فقه ناب را در جامعه زنده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی حسین نوری همدانی ظهر پنجشنبه در دیدار اعضای برگزاری همایش سلامت معنوی که در دفتر این مرجع تقلید در قم برگزار شد، اظهار داشت: علم طب در سراسر دنیا دارای اهمیت بسیاری است و میتوان بدین وسیله خدمات بسیاری را ارائه داد.
وی با بیان اینکه از دید حضرت علی(ع) فقه، طب ابدان، ادبیات کامل و آشنایی به علوم فلکی نسبت به سایر علوم برتری دارند، افزود: علم در سطح بالا نباید به دلیل پول باشد بلکه جنبه معنوی آن باید غلبه کند.
استاد سطوح عالی حوزه بیان کرد: با وجود اینکه علم فقه دارای اهمیت بسیاری است اما مردم در گذشته به طور کامل از فقه دور بودند که این امر موجب از بین رفتن کرامت انسانی شده بود اما امام خمینی(ره) اسلام و فقه ناب را در جامعه زنده کردند.
وی با بیان اینکه مشکل رؤیت اول ماه قمری در دنیای اسلام همچنان وجود دارد، افزود: ما نمیتوانیم برای مثال چند شب قدر داشته باشیم بنابراین باید تمام تلاش خود را برای حل این مشکل بکار بگیریم.
آیتالله نوری همدانی بیان کرد: امانت الهی و مسئولیتی که به انسان سپردهشده است باید به خوبی مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: حضرت علی(ع) در نامه پنجم نهجالبلاغه به اشعث بن غیث که در آذربایجان حاکم بود مینویسند «عمل و مسئولیت تو در سطح بالا، نباید به خاطر امرار معاش و پول باشد».
انسان باید برای حفظ امانتهای الهی تلاش کند
این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه هر نعمتی در سطح بالا امانتی در دست انسان است، افزود: انسان باید برای حفظ امانت الهی که یکی از آنها بدن و روح انسان است تلاش کند.
وی با اشاره به ارزشمند بودن کار پزشکان، افزود: اینکه اطبا و پزشکان روح معنویت را در جهان میگسترانند، بسیار ارزشمند است.
آیت الله نوری همدانی بیان کرد: نعمتها و عذاب الهی به دو قسم تقسیم میشوند و در روز قیامت همه اعضای بدن بر اعمالی که انسان انجام داده است پاسخ میدهند که این امر اهمیت روح و معنویت را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه انسانیت انسان به روحش بستگی دارد، افزود: باید روح انسان را در مطالعات مد نظر قرار داد.
مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه کار اطبا بسیار مهم است، افزود: خدماتی که پزشکان ارائه میدهند از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی ادامه داد: باید بر غذاهایی که در جامعه عرضه میشود توجه ویژهای داشت، همچنین باید به تحرک افراد نیز توجه کرد که این اقدامات توسط پزشکان باید انجام شود.
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