ایران اسلامی بدنبال تمدن سازی اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش طلایه داران فاطمی با تبیین دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی با حضور حجت الاسلام علی نعمت اللهی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، مداحان، پیرغلامان حسینی و ذاکران اهل بیت، قاریان و پیش کسوتان قرآنی روز پنجشنبه در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام رضا اصلانی در این همایش گفت: امام راحل با الهام قرآنی توانستند با پشتوانه مردم انقلاب را کلید بزنند و امروز همه وظیفه داریم این دستاورد دینی را حفظ کنیم.

وی افزود: امروز که به لطف الهی یک مجتهد جامع الشرایط، مدبر، شجاع و فقیه و عالم بی نظیری در راس رهبری نظام هستند باید قدردان این نعمت باشیم و با تبعیت از ولایت دشمنان را مایوس کنیم.

اصلانی تصریح کرد: آمریکا که سالهاست دستش به خون شهدای مقاومت آلوده شده در زمره طاغوت و نظام سلطه بشمار می رود و هر کس مصداق طاغوت است باید از آن بیزاری جست.

وی اظهارداشت: تربیت ۱۰۰ هزار مربی قرآنی، طبع و نشر ۲۰۰ میلیون نسخه قرآن کریم، ایجاد ۴۰۰ سایت قرآنی، تاسیس رادیو قرآن، شبکه های تلویزیونی قرآنی، احداث دارالقرآن در مراکز استانها و شهرهای بزرگ، راه اندازی نمایشگاههای سالانه قرآن کریم، چاپ و نشر ۳۷ هزار عنوان کتاب قرآنی و تربیت هزاران حافظ و قاری قرآن کریم و روخوانی قرآنی به صورت جمعی چندین میلیون نفری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه دینی و مذهبی است.

امام جماعت معاون فنآوری ریاست جمهوری یادآورشد: مداحی در کشور ما امروز به یک هنر مذهبی و اثرگذار تبدیل شده که نباید نسبت به آن بی ‌توجه بود چرا که فعالیت مداحان به خودی خود ارزشمند است و به واسطه همین فعالیت‌ها، دل‌ها به اشکال مختلف متوجه اهل بیت(ع) می‌ شود.

وی گفت: ذاکرین و مداحان و هیئت های مذهبی باید قدردان این انقلاب باشند و همانگونه که با کمک علما و ذاکرین و شعرای آیینی با اشعار حماسی خود نظام پهلوی را به زباله دان تاریخ انداختید امروز هم باید پیام عاشورا را با نفس گرم خود به نسل های آینده منتقل کنید تا این حماسه ماندگار شود.

اصلانی یادآورشد: در این شرایط همه باید روحیه انقلابی خود را حفظ کنیم و بدانیم ایران لقمه چربی بوده که از دهان استکبار گرفته شده و اینهمه دشمنی ها برای رسیدن به منافعی است که قطع شده و برای حفظ ارزشهای بدست آمده باید سختی ها را تحمل کنیم.

وی اظهارداشت: رهبر انقلاب ۳۰ سال سکاندار کشتی انقلاب است و در برابر زیاده خواهان و اسلام آمریکایی و وهابی و نیز استکبار و استعمار ایستاده و با ارائه قرائت درستی از اسلام ناب و اصیل در جهان خشم استعمارگران را بر انگیخته است.

اصلانی تصریح کرد: امروز در تحلیل اسلامی کسی قویتر از رهبری نداریم و همه حرفهای ایشان حساب شده است و از نظر قدرت دفاعی و نظامی جلو هستیم و در این شرایط کشورهای عراق، سوریه، یمن، بحرین، فلسطین و لبنان با ما همراه هستند و ایران اسلامی به مرکز قدرت کشورهای منطقه تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: ایران توانسته در چهار دهه گذشته مناسبات سیاسی جهان را که بر اساس نگاه استکباری شکل گرفته برهم بریزد و امروز تشیع در اوج قدرت قراردارد و چنان سیلی محکمی به آمریکا زده که دشمنان را مستاصل کرده است و انگلیس و اسراییل که یک زمان همه کاره بودند امروز در انزوای کامل قرار دارند که باید قدردان این موفقیت و جایگاه باشیم.

اصلانی یادآورشد: رسالت تشیع در شرایط کنونی حساس و مهم است هرچند در بخش اقتصادی مشکلاتی داریم که شاید بخشی ناشی از فشار خارجی و بخشی مربوط به سوء مدیریتها باشد اما باید اشکالات و نواقص را برطرف کنیم و ید واحده باشیم و دست در دست هم و با کمک همدیگر از بحران عبور کنیم.

وی گفت: امروز ترامپ با کنگره مشکل دارد و اروپا به هم ریخته است و بدون شک استکبار در برابر ایران اسلامی کم آورده و مستاصل شده و باید این ایستادگی و وحدت را با اقتدار حفظ کنیم.

اصلانی اضافه کرد: ذاکر و مداح متعهد و انقلابی باید دنبال ترویج فرهنگ نبوی، مهدوی و حسینی باشد و از یک بعدی نگری دوری کند و نگوید به سیاست کاری نداریم اینکه در مجالس مذهبی فقط روضه خوانی و سینه زنی باشد کافی نیست بلکه یک روضه باید بتواند نظام سلطه را بلرزاند به همین دلیل مداحان و ذاکران لازم است به روز باشند و روشنگری مردم را با جدیت انجام دهند و آنها را با مسائل سیاسی جهان آشنا کنند.

کارشناس علوم دینی یادآورشد: ذاکران باید بخوبی این مطلب را بازگو کنند تا مردم بدانند حضرت علی(ع) و فاطمه زهرا(س) چون شهید راه ولایت بودند به اوج رسیدند و در مداحی و ذکر خود حتما از اهمیت ولایت گفته شود که کربلا در دفاع از نظام ولایی ایجاد شد و سالار شهیدان در مسیر احیا حق و عدالت جانش را فدا کرده است.

وی اظهارداشت: کسانی که از نظام ولایی فاصله گرفته اند جایگاهی ندارند و همه تکلیف داریم تا نظام را حفظ کنیم زیرا امانتدار جمهوری اسلامی و دستاوردهایی هستیم که با تلاش ۵۰۰ هزار جانباز و نثار خون‌ ارزشمند ۲۰۰ هزار شهید بدست آمده لذا حفظ آن ضروری است و باید آن را به آیندگان بسپاریم.

حجت الاسلام اصلانی اضافه کرد: این که کناری بنشینیم و به امور دیگر مسلمین توجه نکنیم و بی تفاوت باشیم معنایی ندارد و این رویکرد از اهداف آمریکاست زیرا اسلام وهابی و آمریکایی که داعش را ایجاد کرد هرگز برای استکبار نگران کننده نیست.

وی با تبیین برخی دستاوردهای انقلاب اسلامی یادآورشد: انقلاب اسلامی نظام استبدادی را سرنگون و حاکمیت اسلام و ولایت را محقق کرد و امروز می توان گفت ولایت یک موهبت الهی و مکتب اسلام به عنوان مکتب ناب در جهان معرفی شده است.

ایران دنبال تمدن سازی اسلامی

اصلانی یادآورشد: دنبال تمدن سازی اسلامی با محتوای اسلامیت و حاکمیت اسلام ناب در منطقه هستیم و باید تمدن سازی کنیم و روحیه مبارزه و ظلم ستیزی را تقویت کنیم.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی توانست شهید همت ها و بابایی ها را وارد میدان کند و امروز تاثیر جدی در مجامع بین المللی داریم و با قدرت جلو می رویم و از ارزشها هیچ عقب نشینی نداریم و با اقتدار همچنان در مسیر آرمانها و ارزشها گام برمی داریم.

در این مراسم از ۴۵ پیش کسوت و فعال قرآنی، ذاکر، مداح و پیر غلام و خادم حسینی تجلیل شد.

در استان قزوین ۱۲۷۰ مداح، ذاکر و پیرغلام، بیش از دو هزار هیئت مذهبی، ۲۰۰ موسسه وتشکل قرآنی فعالیت می کنند.