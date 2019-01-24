به گزارش خبرگزاری مهر، «امانوئل ماکرون» رئیس‌ جمهوری فرانسه امروز پنجشنبه بدون اشاره به بیش از ۱۰ هفته اعتراضات مردم کشورش علیه سیاست های وی به تحولات اخیر در ونزوئلا واکنش نشان داد.

رئیس‌ جمهوری فرانسه بدون توجه به گذشت بیش از ۱۰ هفته پیاپی اعتراضات مردمی در فرانسه در پیامی توئیتری در این خصوص ادعا کرد: بعد از انتخاب نامشروع نیکلاس مادورو در ماه می سال ۲۰۱۸ میلادی، اروپا از احیای دموکراسی حمایت می‌ کند.

«امانوئل ماکرون» در ادامه اضافه کرد: من شجاعت صدها هزار ونزوئلایی که برای رسیدن به آزادی به صحنه آمده‌ اند را می‌ ستایم.