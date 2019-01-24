مشاوره تحصیلی در تربیت نیروی انسانی آینده نقش مهمی بر عهده دارد

محمود ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزان تأثیر مشاوران در هدایت تحصیلی برای دانش آموزان حائز اهمیت است و از آن جایی که دانش آموزان در هر دوره تحصیلی ممکن است در زمینه تحصیلات با مشکلاتی مواجه شوند، حضور مشاور برای شناسایی علل مشکل و در جهت رفع آن و همچنین ایجاد محیطی سالم برای رشد و یادگیری مؤثر است.

وی افزود: با توجه به میزان اهمیت مشاوره در مسیر تحصیلی مددجویان، با رایزنی های انجام شده با اداره کل آموزش و پرورش استان، مشاورین مجرب در طول سال و در مقاطع مختلف به مددجویان زندان مرکزی مشاوره تحصیلی ارائه می دهند.

ترابی در پایان خاطرنشان کرد : زندان مرکزی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان در مقاطع ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه، نهضت سوادآموزی و کار دانش به مددجویان خدمات تحصیلی ارائه می دهد.