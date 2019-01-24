به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «یحیی سریع» سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی خواهان صلح نیست و تمایلی به اجرای آتش‌بس در «الحدیده» (غرب یمن) ندارد.

وی گفت: ائتلاف عربی طی ۴۸ ساعت گذشته، ۲۸۹ بار آتش‌بس الحدیده را نقض کرده است.

بنا به گفته یحیی سریع، ائتلاف عربی طی این مدت، ۱۹۱ خمپاره و ۲۸ موشک شلیک کرده و علاوه بر آن ۵۲ بار با سلاح‌های متوسط و سنگین به سمت منازل و مزارع شهروندان و نیز مواضع نیروهای یمنی شلیک شده است.

وی افزود در حالی که جنگنده‌های ائتلاف به پرواز خود بر فراز شهرهای «الحدیده، الدریهمی، حیس، التحیتا و الجبلیه» ادامه می داند مزدوران آن قصد داشتند به مواضع نیروهای یمنی در غرب حیس و شمال «هناجر الحاشدی» نفوذ کنند.

یحیی سریع تأکید کرد جنگنده‌های مذکور ۴۴ حمله هوایی علیه مناطق مختلف صنعا، ۲۴ حمله به صعده، ۱۳ حمله به ذمار، دو حمله به حجه و یک حمله به مأرب داشته‌اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه گفت ارتش و کمیته‌های مردمی یمن دو عملیات علیه مواضع منافقان در «البیضا و الحصنین» انجام دادند همانگونه که طی شش عملیات دیگر مواضع، تحرکات و خطوط امدادی مزدوران ائتلاف در «جیزان، الصافیه، الملاحیط، البقع ، الصلو و تعز» را هدف قرار دادند.

وی افزود مزدوران ائتلاف متحمل خسارت‌های زیادی شده‌اند و دو نفر از آنها در جبل موبایل و نه نفر در الملاحیط و سه نفر الطلعه کشته شدند و تعدادی ازخودروها و تجهیزات نظامی آنها در البقع، جیرا الملاحیط، شرق الدود و نهم نابود شد.

انصارالله یمن و گروه‌های وابسته به دولت مستعفی یمن (۲۲ آذرماه) بعد از یک هفته مذاکرات زیر نظر سازمان ملل به توافقی برای آتش‌بس در الحدیده دست پیدا کردند. شهر بندری الحدیده نقطه ورود اغلب کالاها و مایحتاح میلیون‌ها یمنی است که در شرایط قحطی به سر می‌برند.