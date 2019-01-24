اخبار ضدونقیض درباره ممنوع الخروجی اعضای کمیسیون مستقل افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، منابعی در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کردند که «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان اعضای کمیسیون انتخابات این کشور را تا اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی، ممنوع‌ الخروج کرده است.

این در حالی است که «شیما علم سروش» معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که هنوز در مورد ممنوع‌ الخروج شدن اعضای کمیسیون انتخابات، حکم رسمی به این نهاد ابلاغ نشده است اما رئیس جمهوری افغانستان به یکی از اعضای این کمیسیون که قصد داشت برای درمان به خارج از کشور برود، اجازه خروج نداده است.

سروش هر چند از این عضو کمیسیون نام نبرد اما دلیل ممنوع‌ الخروج شدن وی را حجم بالای کار در کمیسیون انتخابات این کشور عنوان کرد.

این در حالی است که پیش از این گزارش‌هایی مبنی بر ممنوع‌ الخروج شدن اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به دلیل فساد مالی و تقلب گسترده توسط اعضای این کمیسیون منتشر شده بود.