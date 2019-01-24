منطقه ۲ و ۳ آزادراه تهران-شمال نیازمند ۱۰ هزار میلیاردتومان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا ظهر پنجشنبه در جریان بازدید وزیر راه و شهرسازی از پروژه آزادراه تهران - شمال، اظهار کرد: در مناطق یک و دو این پروژه تاکنون سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با تأکید بر اینکه تکمیل منطقه دو و سه این پروژه نیازمند هشت‌تا ۱۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: از میزان ۵۰ درصد سهم وزارت راه و باقی‌مانده سهم بنیاد مستضعفان است.

رئیس بنیاد مستضعفان بابیان اینکه اراده مشترک میان وزارت راه و بنیاد مستضعفان در اجرای هر چه‌بهتر و سریع‌تر این پروژه کارساز بوده است، گفت: هر دو دستگاه مانند یک‌تن واحد تصمیم‌گیری می‌کنند تا پروژه در زمان تعیین‌شده به بهره‌برداری برسد.

سعیدی کیا در ادامه توضیح داد: این پروژه طبق آخرین استانداردهای روز دنیا و با استفاده از آخرین تکنولوژی‌ها به‌منظور تأمین ایمنی کامل مسافران به هنگام عبور، در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه به دست مهندسین توانمند داخلی اجرا می‌شود، گفت: در آینده‌ای نزدیک قطعه یک به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص فعالیت شرکت‌های چینی در این پروژه نیز گفت: از سال ۹۴ تاکنون همه اقدامات توسط نیروهای توانمند ایرانی انجام می‌شود.

سعیدی کیا در خصوص جذب فاینانس برای منطقه سه پروژه، تأکید کرد: در این مهم نیز به‌صورت مشترک با دولت انجام می‌شود، شرکت‌های مختلف ایرانی و خارجی برای فاینانس اقدام کرده‌اند. با کمک وزارت راه و شهرسازی در حال تنظیم مناقصه هستیم این مناقصه همراه با فاینانس خواهد بود.

وی اضافه کرد: امیدواریم تا پایان سال اقدامات لازم برای برگزاری مناقصه و فاینانس انجام شود تا از نیمه اول سال آینده بتوانیم قطعه سوم را آغاز کنیم.