به گزارش خبرگزاری مهر، دولت انقلابی جمهوری کوبا امروز پنجشنبه تلاش برای ایجاد یک دولت عروسکی تحت امر ایالات متحده و از طریق یک کودتای نظامی در جمهوری بولیواری ونزوئلا را قاطعانه محکوم کرد.

در بیانیه دولت انقلابی کوبا در این خصوص آمده است: تلاش ها در راستای ایجادد عروسک مورد حمایت آمریکا را محکوم کرده و همبستگی کامل خود با دولت نیکلاس مادورو را اعلام می کنیم.

در بیانیه مذکور گفته شده است: تجاوز علیه ونزوئلا باید پایان بپذیرد. اهداف اولیه این گونه اقدامات علیه ونزوئلا، کنترل منابع عظیم این کشور و نابود کردن آن است. امروز حمایت از حق مشروع ملت ونزوئلا برای تعیین سرنوشت خود در حقیقت دفاع از کرامت همه ما است.

بیانیه دولت کوبا در این باره می افزاید: نباید تلاش های دیگر همچون کودتای نظامی سال ۲۰۰۲ ، کودتای صنعت نفت سال ۲۰۰۳، دستورالعمل تهاجمی ایالات متحده که ونزوئلا را یک تهدید غیر معمول و فوق العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی خود می نامد، اقدامات یکجانبه واشنگتن، فراخوان کودتای نظامی علیه دولت قانونی کاراکاس، هشدار رئیس جمهوری ایالت متحده به استفاده از گزینه احتمالی نظامی و تلاش برای ترور رئیس جمهوری مادورو در تاریخ ۴ آگوست سال گذشته میلادی را فراموش کنیم.