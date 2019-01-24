برگزاری مسابقه بزرگ ساخت ماکت مترسک استکبار در کرمانشاه

همایون زین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مسابقه بزرگ ساخت ماکت مترسک به مناسبت ایام الله دهه فجر در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: این مسابقه با موضوع استکبار جهانی و عوامل فریب خورده آنها برگزار می‌شود.

وی آمریکا، اسرائیل و داعش را از محورهای اصلی این مسابقه دانست و افزود: علاقمندان باید آثار و تولیدات خود را تا ۱۷ بهمن ماه امسال به دبیرخانه این مسابقه واقع در سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه ارائه دهند.

مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه با بیان اینکه اختتامیه این مسابقه همزمان با راهپیمایی ۲۲ بهمن برگزار می‌شود، گفت: در این جشنواره سه اثر برگزیده از زشت ترین مترسک ها که منفورترین چهره را از استکبار جهانی به نمایش بگذارند، تقدیر خواهد شد و به هر یک از آثار برگزیده جوایز نقدی معادل ۵۰۰ هزار تومان اهدا می شود.

وی تصریح کرد: سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال غرفه‌ای را دایر می کند و آثار فوق را به نمایش خواهد گذاشت و همچنین اختتامیه این مسابقه نیز همزمان با آتش زدن مترسک های استکبار در این غرفه برگزار می‌شود.

زین‌الدین ادامه داد: شرکت کنندگان باید ظرف مهلت تعیین شده آثار خود را به سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه به آدرس میدان آزادگان- مجتمع فرهنگی هنری انتظار- طبقه دوم ارائه کنند.