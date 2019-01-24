سرمایه گذاری بیشترین تاثیر در شرایط توسعه ای جامعه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، احمدرضاجوکار ظهر پنجشنبه در اجلاس انبوه سازان سراسر کشور در شیراز خواستار تسهیل در روند صدور پروانه ساخت و پایان کار در شیراز شد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری و شورا در شیراز تخفیفهایی را در بحث عوارض پروانه ساخت و ... در نظر گرفته و اعمال می کنند، گفت: تسریع و تسهیل در روند سرمایه گذاری و صدور پروانه ساخت و پایان کار، قطعا تاثیری مطلوب تری در روند سرمایه گذاری خصوصا در حوزه ساختمان خواهد داشت.

وی با تصریح اینکه هزینه زمان، در روند ساخت و سازها، تاثیرگذار بوده است،بیان کرد:هزینه زمان بیش از تخفیف هایی است که در بحث عوارض اعمال و اجرایی می شود.

جوکار تصریح کرد: تخفیف های اعمال شده تاثیرگذار بوده و یک سرمایه گذار در بخش ساختمانی مبالغ هنگفتی را سرمایه گذاری می کند، زمان بر بودن صدور پروانه و پایان کار منجر به خواب سرمایه شده و هزینه زیادی را به سرمایه گذار تحمیل می کند.

رئیس انجمن انبوه سازان فارس ادامه داد: که روند حاکم در بحث ساخت و ساز شیراز، زمینه ساز تحمیل هزینه خواب سرمایه به سرمایه گذاران این بخش شده است.

وی یادآور شد : امروز مباحثی برای ایجاد دفاتری علاوه بر دفتر گاز، توسط دستگاه های اجرایی مطرح است که این موضوع در کنار سایر مسائل موجود، زمان زیادی را از سرمایه گذار به در می دهد.

رئیس انجمن انبوه سازان استان فارس با اشاره به اینکه روند صدر پروانه ساخت و پایان کار در شیراز بیش از 2 سال به طول می انجامد،بیان کرد: ما امروز نیازمند تحول در این زمینه هستیم، اگرچه تحول ممکن است هزینه هایی را در بر داشته باشد اما مجموعه شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی باید این هزینه را برای تسهیل و تسریع در سرمایه گذاری بپذیرند.