به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته گزارشی با عنوان «کمین شعله‌های آتش برای ۲۵۰۰ کلاس درس کرمانشاه» بر روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت که این گزارش به بررسی وضعیت سیستم مدارس استان کرمانشاه پرداخته است.

مرزبان نظری، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه در واکنش به گزارش مذکور در گفتگو با خبرنگار مهر به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اصلاح سیستم های گرمایشی مدارس استان کرمانشاه پرداخت و گفت: کار اصلاح سیستم‌های گرمایشی مدارس استان کرمانشاه از سال ۹۲ آغاز شده و تاکنون ۲۳۸۰ مدرسه با یازده هزار و ۲۰۰ کلاس درس به سیستم های گرمایشی استاندارد مجهز شده‌اند.

نظری افزود: تاکنون حدود ۳۵ میلیارد تومان برای اصلاح سیستم های گرمایشی مدارس استان کرمانشاه هزینه شده است.

وی با اشاره به در دست اجرا بودن اصلاح سیستم های گرمایشی مدارس سه کلاسه روستایی، افزود: اصلاح سیستم های گرمایشی حدود ۲۵۰۰ کلاس درس اینچنینی باقی مانده که ازاین تعداد اصلاح سیستم گرمایشی ۳۷۰ کلاس درس در دست انجام است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه تصریح کرد: سیستم های گرمایشی ۲۵۰۰ کلاس فوق نیز به صورت سیستم های کاربراتوری نفتی بوده که استاندارد است.

وی افزود: منظور از اصلاح سیستم های گرمایشی در ۲۵۰۰ کلاس مذکور ارتقا سیستم های فوق به سیستم حرارت مرکزی و شوفاژ است.

نظری خاطرنشان کرد: این اقدام نیازمند ۲۵ میلیارد تومان اعتبار بوده و ۲۵۰۰ کلاس درس مذکور نیز مربوط به مدارس دو و سه کلاسه روستایی بوده که دانش آموزان کمتری دارند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه از خیرین استان برای مشارکت در پویش «همه برپا» به منظور اصلاح سیستم گرمایشی مدارس فوق دعوت کرد.

وی با اشاره به پویش راه افتاده در کشور تحت عنوان پویش «همه برپا» در راستای حذف وسایل گرمایشی غیرایمن از مدارس گفت: این پویش در کرمانشاه نیز به راه افتاده و امیدواریم با مشارکت خیرین بتوانیم سیستم های گرمایشی غیرایمن را از مدارس استان حذف کنیم.

نظری با بیان اینکه خیرین مدرسه ساز استان کرمانشاه همواره از حیث تحقق تعهدات خود در کشور پیش قدم بوده اند، از همه خیرین برای مشارکت در پویش «همه برپا» دعوت کرد و افزود: این پویش در راستای حذف سیستم های گرمایشی غیرایمن از مدارس با هدف ایجاد محیط امن برای تحصیل دانش‌آموزان به راه افتاده و امیدواریم با مشارکت خیرین منجر به حذف وسایل گرمایشی غیر استاندارد از مدارس استان کرمانشاه و کشور شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه ادامه داد: با برنامه ریزی صورت گرفته در صورت تامین اعتبار سیستم گرمایشی مابقی کلاس های درس روستایی نیز در مدت دو تا سه سال اصلاح خواهند شد.

نظری خاطرنشان کرد: در حال حاضر در برخی از مدارس استان از بخاری های نفتی کاربراتوری استاندارد استفاده می شود که جایگیزینی این بخاریها با سیستم‌های گرمایشی جدید در برنامه است.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر برای تامین وسایل گرمایشی مدارس استان مشکلی نداریم، گفت: هم اکنون ۶۰۰ بخاری استاندارد در انبارهای استان موجود است که در صورت نیاز از این بخاری‌ها استفاده خواهد شد.