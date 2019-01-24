به گزارش خبرنگار مهر، صابر رحیمی ظهر امروز پنج شنبه در آئین اختتامیه المپیاد ورزش های بومی و محلی از همدلی و همراهی تیم های ورزشی استان کرمانشاه سخن گفت و اظهار داشت: این همدلی و همراهی سبب شده اعتبارات عمرانی خوبی را کسب کنیم.

وی افزود: در این راستا با جذب اعتبارات پیش بینی می شود سال آینده شاهد تحولات چشمگیری در افزایش سرانه ورزشی استان و تحول در زیرساختهای ورزشی باشیم.

مدیرکل ورزش وجوانان استان کرمانشاه در ادامه به ارائه گزارشی از فعالیت های ورزش و جوانان استان پرداخت و گفت: با تلاشهای صورت گرفته توانستیم ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان هزینه عمرانی برای زیبا سازی اماکن ورزشی جذب کنیم.

وی توزیع عادلانه امکانات ورزشی در سطح روستاها را یکی از اولویت های کاری عنوان کرد وادامه داد: برای احداث ۴۰ زمین روباز و ۲۰ زمین چمن در دهستانها مبلغ ۴ میلیارد تومان را جذب کنیم.

رحیمی یادآور شد: استان کرمانشاه آمادگی لازم برای میزبانی مسابقات جام تختی را دارد و در این زمینه زیرساخت های لازم را فراهم کردیم.

فضل الله رنجبر فرماندار کرمانشاه هم در این آیین اظهار داشت: برای پاسدازی از دستاوردهای انقلاب و تداوم راه شهدا نیاز به وحدت و مشارکت همگانی داریم.

وی افزود: امروز تلاش مربیان، داوران و دست اندرواران برگزاری این المپیاد ورزشی نشان از وحدت و مشارکت در راستای ایجاد روحیه شور و نشاط در بین جامعه است.

فرماندار کرمانشاه بیان کرد: ورزش نماد وحدت و مشارکت همگانی است و با این نماد می توانیم با قدرت و انگیزه پشت سر مقام معظم رهبری حرکت و از دستاوردهای انقلاب محافظت کنیم.