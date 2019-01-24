به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم محمدی بعدازظهر پنج‌شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه کشاورزی استان سمنان به میزبانی مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود بابیان اینکه احداث استخر برای انجام آبیاری قطره‌ای هر هکتار از اراضی بزرگ‌ترین لطمه را به بخش کشاورزی وارد می‌کند، ابراز داشت: ۵۰ درصد آب این استخرها تبخیر می‌شود که برای برون رفت از مشکلات آن دو راهکار وجود دارد یا کشاورزان را باید قانع کرد که از یک استخر مشترک استفاده کنند یا با ارائه تسهیلاتی برای این استخرها پوشش‌هایی مانند کاور و یا پوشش در نظر گرفته شود.

وی بابیان اینکه تغییر الگوی کشت در کشور قابل انجام است، اضافه کرد: بالغ بر ۶۰ درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی استفاده می‌شود که با توجه به آن کشت برخی محصولات قابل‌توجیه نیست و تداوم روند فعلی باعث ضرر جدی به آینده کشور خواهد شد.

چاره‌ای جز تغییر الگوی کشت نیست

فرماندار شاهرود بابیان اینکه از آبی که در اختیار کشاورزان است به‌درستی استفاده نمی‌شود، ابراز داشت: در این خصوص آموزش کافی به بهره‌برداران داده نشده و می‌بایست برای بهتر شدن زیرساخت‌های بخش کشاورزی هزینه کرد.

محمدی بابیان اینکه عدم مدیریت آب باعث محدود شدن کشاورزی در روستاها، مهاجرت بی‌رویه و تبعات اجتماعی و امنیتی می‌شود، تصریح کرد: به هیچ منبع آب جاری در شهرستان شاهرود دسترسی نداریم و اگر آب شرب مردم قطع شود نارضایتی شکل می گیرد بنابراین چاره‌ای جز ایجاد گلخانه و تغییر الگوی کشت نیست.

وی اضافه کرد: حدود ۱۲ الی ۱۳ هزار هکتار باغ در بسطام و زیر استاق شاهرود وجود دارد که بهره‌برداری از آن‌ها چند سالی زمان خواهد برد، حال چرا نباید در این فاصله کشت واسطه ایجاد شود که در این بین بحث ترویج موضوعی که نادیده گرفته شده است.

آبخیزداری راه مدیریت آب

فرماندار شاهرود بابیان اینکه امسال و سال گذشته با خشک‌سالی مواجه بودیم که تداوم آن افزایش عمق آب چاه‌ها، فرونشست زمین و پیش روی به‌سوی کویر را به دنبال خواهد داشت، بیان کرد: می‌بایست برنامه‌ای اتخاذ کرد که کمترین استفاده از چاه‌های آب صورت گیرد.

محمدی بابیان اینکه برای احیا و مدیریت بخش کشاورزی آبخیزداری بهتری کار ممکن است، تصریح کرد: هر هکتار که بتوانیم عملیات آبخیزداری انجام دهیم توانستیم در حوزه عدم کاهش سفره‌های آب زیرزمینی مؤثر عمل کنیم که برای اجرای این طرح‌ها باید مردم را بیشتر مشارکت دهیم.

وی بابیان اینکه تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی می‌توانند بهترین راهکار را برای بخش کشاورزی ارائه دهند، اضافه کرد: شاهرود دارای بیشترین قنوات است اما به دلیل نبود مدیریت و نظارت کافی بخش عمده‌ای از آن در حال خشک شدن است که این امر در درازمدت باعث آسیب به حاشیه شهرها می‌شود.

اقدامات خوب جهاد در نواحی کویر شاهرود

فرماندار شاهرود بابیان اینکه اصلاح و پرورش نژاد شتر اقدام بسیار خوب در جنوب این شهرستان است، ابراز داشت: طرود در جنوب شاهرود قابلیت‌های خوبی در حوزه دامداری و ترویج پرورش شتر و استفاده از محصولات وابسته به آن را دارد که اگر بتواند بخش عمده‌ای از نیازهای استان و کشور را فراهم کند به‌راحتی قابل توسعه است.

محمدی اضافه کرد: در بخش بیارجمند ظرفیتی به نام تولید گیاه خارشتر وجود دارد از سوی دیگر در رضاآباد بخش دام‌پروری فعال است که این ظرفیت‌های مطلوب به‌راحتی می‌تواند در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد اما از سوی دیگر می‌بایست در اعطای مجوز به این قسمت‌ها شرایط هموارتر شود.