به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر مختاری اظهار کرد: این کارخانهها تولیدی که با خرید ذرتهای دامی وارده شده به کشور با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اقدام به تبدیل به مواد اولیه برای تولید فرآوردههای خوراکی میکردند توسط اداره کل بازرسی استان شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
وی افزود: به جهت خروج این نوع ذرت از شبکه توزیع دامی و ورود این نوع محصولات بهمنظور کاهش قیمت نهادههای دامی و تأثیر بر قیمت مرغ در سطح کشور، شعبه هفتم تعزیرات حکومتی دستور بازگشت این نهاده را از طریق شبکه توزیعی مجاز خود از طریق اداره پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی صادر کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با اشاره به اینکه هنوز پیرامون اینکه استفاده از این ذرت در فرآوردههای خوراکی انسانی محل ایراد باشد یا نباشد جمعبندی نهایی کارشناسی موضوع هنوز حاصل نشده است، گفت: اما کل مواد اولیه این کارخانهها که نزدیک به ۲ هزار و ۲۰۰ تن بوده توقیفشده است.
مختاری در پایان گفت: به جهت تراریخته بودن این محصولات چنانچه به مصرف انسانی میرسد الزامی است که از سوی واحد تولیدی روی محصول قید تراریخته ذکر شود که این اقدام توسط سه واحد تولیدی که تولیدکننده یک برند معروف کشوری هستند صورت نگرفته و درج نشده است.
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