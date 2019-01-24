عملیات مالچ پاشی برای تثبیت ماسه های روان حوزه شرق هرمزگان آغازشد

امید ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تثبیت شن های روان در شرق هرمزگان بیان داشت: استان هرمزگان دارای ۲۸ کانون بحران فرسایش بادی به مساحت ۳۱۸۰۰۰ هکتار میباشد که از ۵۰ درصد این وسعت در حوزه سه شهرستان های شرقی استان قرار دارند.

ذاکری خاطرنشان کرد: عملیات مالچ پاشی که یکی از اصلی ترین روشهای موجود برای تثبیت ماسه های روان در کانون های بحران فرسایش بادی با شدت بالای است.

وی افزود: با توجه به این که خشکسالی های شدید دو دهه اخیر باعث بروز آسیب جدی به پوشش گیاهی مراتع بویژه در شهرستان های جاسک و سیریک شده کانون های بحران فرسایش بادی فعالتر از قبل شده است.

مدیرکل منابع طبیعی تصریح کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مطالعات گسترده ای را برای مقابله با اثرات بیابان زایی انجام داده که مجموعا تاکنون باعث احیای حدود ۴۰ هزار هکتار از اراضی بیابانی استان شده است.

وی ابرازداشت: پس از اینکه در سال گذشته پس از توقف بیش از ده ساله با پیگیری های انجام شده تحویل مالچ برای تثبیت ماسه های روان به استان تحویل شد امسال نیز تمهیدات برنامه اجرایی برای استمرار این عملیات در دو شهرستان جاسک و سیریک انجام شد که پس از حمل مالچ از پالایشگاه مالچ پاشی از امروز در منطقه مشکوهی شهرستان جاسک آغاز گردید.

وی تاکید کرد: سهمیه مالچ استان امسال حدود ۵۰۰۰ تن بوده که مجموعا در سطح ۵۰۰ هکتار از کانون های بحران فرسایش بادی در شهرستان های جاسک به میزان ۴۰۰ و منطقه کندال شهرستان سیریک ۱۰۰ هکتار اجرا خواهد شد. اعتبار این پروژه ۳۵ میلیارد ریالاست.

ذاکری اظهارداشت» در صورت تامین اعتبار به میزان ۳۵ میلیارد دیگر برای عملیات حمل و پاشش مالچ با توجه به رایزنی های صورت گرفته این اداره کل قادر به افزایش جذب ۵۰۰۰ تن مالچ بیشتر و افزایش سطح مورد عمل تا ۱۰۰۰ هکتار خواهد بود.