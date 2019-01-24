دستگاه ها واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی را پیگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: در جلسات مختلف بر واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی از سوی دستگاه‌ها تاکید شده است.

استاندار مرکزی افزود: دستگاه ها موظف هستند علاوه بر واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی و سرمایه گذاران، طی دو ماه آینده لیستی از پروژه های غیرقابل واگذاری را به استانداری ارائه کنند و این مورد از مصوبات جلسه امروز شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی است.

آقازاده با اشاره به اینکه شهرک صنعتی کاوه شهرستان ساوه از جمله قطب های صنعتی مهم کشور به شمار می رود بیان داشت: لازم است نسبت به توسعه و گسترش این منطقه صنعتی توجه شود.

وی ادامه داد: کلیات توسعه شهرک صنعتی کاوه به میزان ۳۰۰ هکتار را به تصویب رساندیم، البته موضوعاتی همچون تامین زیرساخت‌های آن و نوع کاربری و نقشه های جانمایی آن بایستی مشخص شود.

استاندار مرکزی در مورد طرح جامع توسعه شهر محلات نیز خاطرنشان کرد: این طرح قبلا در کارگروه امور زیربنایی استان به تصویب رسیده و امروز برای تصویب نهایی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح شد که در این جلسه نیز کلیات آن به تصویب رسید.

آقازاده ادامه داد: البته این طرح باید برمبنای ضرورت تغییراتی از جمله خارج شدن دهکده گل و گیاه و شهرک ماهیان زینتی از محدوده شهر و نقشه اصلاحی مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.