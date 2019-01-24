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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۲۹

استاندار مرکزی:

دستگاه ها واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی را پیگیری کنند

دستگاه ها واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی را پیگیری کنند

اراک- استاندار مرکزی گفت: دستگاه های اجرایی استان مرکزی واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی را با جدیت پیگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: در جلسات مختلف بر واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی از سوی دستگاه‌ها تاکید شده است.

استاندار مرکزی افزود: دستگاه ها موظف هستند علاوه بر واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی و سرمایه گذاران، طی دو ماه آینده لیستی از پروژه های غیرقابل واگذاری را به استانداری ارائه کنند و این مورد از مصوبات جلسه امروز شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی است.

آقازاده با اشاره به اینکه شهرک صنعتی کاوه شهرستان ساوه از جمله قطب های صنعتی مهم کشور به شمار می رود بیان داشت: لازم است نسبت به توسعه و گسترش این منطقه صنعتی توجه شود.

وی ادامه داد: کلیات توسعه شهرک صنعتی کاوه به میزان ۳۰۰ هکتار را به تصویب رساندیم، البته موضوعاتی همچون تامین زیرساخت‌های آن و نوع کاربری و نقشه های جانمایی آن بایستی مشخص شود.

استاندار مرکزی در مورد طرح جامع توسعه شهر محلات نیز خاطرنشان کرد: این طرح قبلا در کارگروه امور زیربنایی استان به تصویب رسیده و امروز برای تصویب نهایی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح شد که در این جلسه نیز کلیات آن به تصویب رسید.

آقازاده ادامه داد: البته این طرح باید برمبنای ضرورت تغییراتی از جمله خارج شدن دهکده گل و گیاه و شهرک ماهیان زینتی از محدوده شهر و نقشه اصلاحی مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.

کد مطلب 4522626

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