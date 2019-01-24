دهیاران نقشه راه و نیازمندی های روستاها را شناسنامه دار کنند

یوسف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیشتر پارکها و بوستانها در روستاها از کیفیت مطلوب برخوردار نبوده و فاقد نقشه راه وطراحی هستند گفت:دهیاران نمایندگان دولت در روستاها هستند و برای اجرای نیازمندی های اصلی روستا و رعایت عدالت عمرانی در روستاها تلاش مضاعف داشته باشند.

حسینی بیان داشت: پروژه های عمرانی مورد نیاز در روستاها را در همه نقاط انجام دهید و از تمرکز فعالیت ها فقط در حوزه پروژه های عمرانی و عدم اهتمام در موضوعات فرهنگی، تربیتی، اجتماعی که موجب نارضایتی اهالی روستا شود پرهیز کنید.

بخشدار گوهران عنوان کرد:تدوین شناسنامه نیازمندی های روستا ونقشه راه را جهت پیگیری رفع مشکلات یکی از کارهای ضرور دهیاران است که یکی ازدلایلی که باعث عدم کیفیت در پروژه های عمرانی بویژه در حوزه پارک ها وبوستان روستایی می شود عدم طراحی و یا ضعف در این حوزه است.

حسینی گفت : از این تاریخ به بعد از شروع بکار این گونه پروژه هاکه بدون طراحی وکیفیت باشند جلوگیری بعمل می آید وباید با تایید ناظر فنی ونظارت بخشداری صورت انجام شود.

بخشدار گوهران در ادامه با تاکید بر اینکه در آستانه چهلمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی هستیم تصریح کرد: از تمام ظرفیت موجود برای حضور پرنگ مردم در راهپیمایی 22 بهمن و مراسمات دهه فجر با حفظ حرمت ایام فاطمیه در روزهای پایانی این دهه استفاده کنند.