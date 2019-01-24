کرمان رتبه سوم کشور از لحاظ کاهش بارندگی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، داود پرهیزگار پیش از ظهر پنجشنبه در جمع اصحاب رسانه بیان داشت: کرمان یکی از بزرگترین استان‌های کشور است که از اقلیم متفاوتی برخوردار است و همین تنوع اقلیمی باعث شده تا شاهد تنوع گیاهی بسیاری باشیم.

وی افزود: طی بازدیدهایی که از سطح استان کرمان در ایستگاه‌های هواشناسی داشتیم؛ مشکلاتی وجود داشت که به آن رسیدگی خواهد شد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: تنوع اقلیمی در کرمان باعث شده تا به نوعی کار هواشناسی در این استان از حساسیت بالاتری برخوردار باشد.

پرهیزگار ابراز داشت: سازمان هواشناسی از سال ۹۳ سامانه‌ای ایجاد کرده تحت عنوان «تهک» که معنی آن این است که قرار است کاربران نهایی را شناسایی کنیم و نوع نیاز آن‌ها را بدانیم و بعد از آسانترین راه داده و اطلاعات را برای آن‌ها بفرستیم و مهمتر اینکه بدانیم چگونه از این داده ‌ها در جهت توسعه بهره‌وری استفاده کنیم و بعد از آن بازخورد داده را بدانیم.

وی گفت: طی سه سال گذشته که توانستیم این بازخورد را بگیریم در سال ۹۴-۹۵ در ۱۱ استان توانستیم این بازخورد را بگیریم که بیش از ۴۲۲ میلیارد تومان ارزش افزوده در بر داشت.

رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: در سال ۹۵ -۹۶ توانستیم در ۱۷ استان رقمی نزدیک به هزار میلیارد تومان ارزش افزوده داشته باشیم همچنین در ۲۱ استان بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد شده است.

وی گفت: ارزش افزوده ما در کل حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است البته ما نتوانستیم در ۳۱ استان مستند ساری بکنیم.

پرهیزگار به حوزه کشاورزی اشاره کرد عنوان داشت: حوزه کشاورزی وسیع و شامل زنبورداری، باغداری، کشاورزی و... است و این تنوع شغلی خودش تنوع اطلاعات را می‌خواهد که باعث شده کار ما سخت تر شود.

وی افزود: باغداران را با باغشان آوردیم و با دادن دماسنج باعث شدیم تا میزان قابل توجهی از خسارات جلوگیری شود.

رئیس سازمان هواشناس کشور گفت: تهک هنوز نوپا است و کار بسیار دارد اما این برنامه ما باید به هدف نهایی خودش برسد.

پرهیزگار ادامه داد: یکی از وظایف سازمان هواشناسی بحث هشدار سریع است که برمی‌گردد به بلایای جوی که بخش زیادی از آن قابل پیش‌بینی است و بخش واکنش گر که باید بدانیم چه اقداماتی باید انجام دهد که این بخش بر عهده جهاد کشاورزی است که باید با اقدامات به موقع جلوی خسارات احتمالی را بگیرد.

وی ابراز داشت: برنامه‌های هواشناسی در ارتباط با توسعه کار هواشناسی یک کار علمی است ما طی سال‌های اخیر موفق شدیم توان پردازشی سازمان را افزایش دادیم به ۱۴ ترافلاکس (یعنی ۱۴ ضرب در میلیون میلیون تراکنش) برسانیم که این امر باعث شده تا توان پردازشی ما بالا رود امروز توان پردازشی جواب می‌دهد اما در آینده این توان پردازشی باید به ترافلاکس برسد یعنی به هزار برابر افزایش پیدا کند.

پرهیزگار گفت: این امر کمک کرده تا امروز ما صحبت از یک فناوری روز دنیا داشته باشیم و آن فناوری مدل جهانی هواشناسی است که در اختیار کشورهای توسعه یافته است و ما طی پنج سال گذشته توانستیم با همکاری دانشگاه تهران این مدل را داشته باشیم و به زودی تست‌های آزمایشی را انجام خواهیم داد.

تقریبا ۵۰ درصد پست‌های هواشناسی خالی است

پرهیزگار یادآور شد: علی رغم محدودیت‌های شدید در حوزه عمرانی ما به نیروی انسانی توجه کردیم و اعتقاد داریم که سرمایه هر سازمان سرمایه انسانی است. در همین راستا طی پنج سال گذشته یک میلیون نفر ساعت آموزش برای هزار نفر گذاشتیم که باعث شده سطح آموزش بالا برود اما نیروی کارشناسی در این سازمان کم است.

وی ادامه داد: تقریبا ۵۰ درصد پست‌های هواشناسی خالی است که در این خصوص سازمان قرار شده مجوز ۸۵۰ نفر را به ما بدهد تا مشکل موجود از بین برود.

وی افزود: علاوه بر کمبود نیروی انسانی کبود منابع مالی هم داریم علی‌رغم افزایش بهای نسبی هنوز این کمبود منابع سازمان را آزار می دهد به دلیل این که خریدهای ما ارزی است و ما کمبود نقدینگی داریم.

رئیس سازمان هواشناسی کشور ابراز داشت: طی دوره پنج ساله دولت تدبیر و امید دو تا مرکز ایجاد کردیم که یکی مرکز ملی خاک که چهار سال است تاسیس شده و مرکز ملی گرد و خاک که دو ساله می‌باشد که خشکسالی‌ها منجر به ایجاد این دو مرکز شده است.

وی با بیان اینکه مرکز ملی گرد و خاک در خوزستان است افزود: خدمات این مرکز در آینده نزدیک به سایر استان‌ها نیز داده می‌شود.

پرهیزگار تصریح کرد: مرکز ملی خشکسالی گرچه در حال حاضر کار ملی انجام می‌دهد اما در آینده قصد داریم آن را به صورت منطقه‌ای به رسمیت بشناسیم.

وی گفت: خوشبختانه الان محصولات مرکز خشکسالی به حدی بروز است که در بسیاری از کارگروه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور ابراز داشت: خشکسالی مسبوق به سابقه است یعنی ایران در منطقه‌ خشک و نیمه خشک قرار دارد اما آن چه که باعث تعجب است طی ۱۱ سال گذشته میانگین بارش یا در حد نرمال بوده یا زیر نرمال و ما دو سال خشکسالی داشتیم و هیچ سال پربارشی نداشتیم.

گرمایش جهانی منجر به کاهش بارندگی در ایران شده است

پرهیزگار تاکید کرد: میانگین بارش سالانه سال ۹۶-۹۷ که کشور حدود ۲۸ درصد بارشش زیر نرمال بوده است که دلیل آن گرمایش جهانی بوده که اثرات خودش را در منطقه خاورمیانه و ایران به شکل کاهش بارش نشان داده است.

وی گفت: طی ۵۰ سال گذشته بارش بیش از ۵۰ درصد کم شده و دما افزایش یافته است؛ آب در دسترس کمتر شده و وقتی که تقطیر و تعرق صورت می‌گیرد در بسیاری از جاها با مشکل مواجه می‌شویم.

پرهیزگار یادآور شد: پدیده هواشناختی تبدیل شده به یک پدیده اجتماعی که بخشی مربوط به خشکسالی است و بخش بزرگترین از آن مربوط به مدیریتی است وقتی توسعه بیش از تولید اقلیمی باشد نتیجه این است که بخش‌هایی از آن از بین رفته و در معرض خطر نابودی است.

امکان تبدیل دریاچه ارومیه به یک چشمه گرده نمکی بسیار زیاد است

پرهیزگار به خشکیدگی دریاچه ارومیه اشاره کرد و یادآور شد: امکان این که دریاچه ارومیه به یک چشمه گرده نمکی تبدیل شود بسیار زیاد است که برای کشاورزی خطرناک است.

وی پنج عامل را به عنوان توان اقلیمی نام برد و افزود: آب، هوا، خشکی، یخچال‌های طبیعی و زیست بوم در توان اقلیمی موثر هستند.

وی گفت: خوشبختانه در سال زراعی جاری وضعیت نسبت به سال گذشته از لحاظ بارندگی بهتر شده و نسبت به گذشته خوب است اما نسبت به بلند مدت همچنان مشکل داریم.

پرهیزگار گفت: میزان بارش تا تاریخ ۱۱/۳ بارش کل کشور ۱۱۸ میلیمتر بوده که این آمار در مدت مشابه سال قبل ۳۹ میلیمتر می‌باشد که بلند مدت در این دوره ۹۷ میلیمتر بوده که نسبت به بلند مدت ۲۲ درصد بیشتر بوده و این آمار نسبت به سال گذشته سه برابر بوده است.

پرهیزگار گفت: کرمان تا الان ۲۲.۴ میلیمتر بارش داشته سال قبل در بلند مدت ۵۲.۴ میلیمتر در نتیجه امسال هم کاهش بارش داشته است.

کرمان در جایگاه سوم کاهش بارندگی

وی افزود: پر بارش‌ترین استان ایلام بوده که نسبت به بلند مدت حدود ۱۲۵ درصد افزایش بارش داشته و کم بارش‌ترین استان سیستان و بلوچستان بوده که ۸۸.۵ درصد نسبت به بلند مدت بوده و کرمان بعد از استان یزد رتبه سوم را با حدود ۵۰ درصد کم بارشی به خود اختصاص داده است.

پرهیزگار یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود میزان بارش در کرمان در بهمن نرمال، اسفند زیر نرمال، فروردین نرمال و اردیبهشت بیش از حد نرمال باشد و از نظر دمایی در بهمن و اسفند نرمال و در فروردین و اردیبهشت بالای نرمال است.

وی در ارتباط با باروری ابرها بیان داشت: بارورسازی از نظر علمی تئوریک مورد قبول است که از نظر هواشناسی مورد تایید است اما اختلافی داریم که می‌گوییم بارورسازی ابرها راهکار برای کم کردن کم بارشی نیست چون آبی استحصال نمی‌شود زیرا تعداد ابرها بارورسازی اندک است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: حدود ۱۰ درصد از ابر بارورسازی شده در بهترین شرایط افزایش بارش داشته باشد و اگر مطالعه شده نباشد نتیجه معکوس دارد.

وی یادآور شد: چون بارورسازی عدد قابل توجهی به مقدار بارش اضافه نخواهد کرد باید به روش‌هایی دیگری از جمله مدیریت مصرف متوصل شد.

پرهیزگار ابراز داشت: وقتی یک موج گرمایی یا سرمایی عظیم وارد ‌شود در کوتاه مدت می‌توان با استفاده از روش‌هایی از درختان محافظت کرد اما اگر شرایط طولانی مدت باشد نمی‌توان جلوی آن را گرفت.

وی افزود: تغییر اقلیم یک پدیده خزنده است و به مرور انفاق می‌افتد که محسوس نیست و نمی‌توان از آن جلوگیری کرد.