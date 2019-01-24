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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۱۸

فرماندار شهرستان اندیمشک:

سالن ۲۵۰۰ نفری اندیمشک با حضور وزیر ورزش رسما افتتاح شد

سالن ۲۵۰۰ نفری اندیمشک با حضور وزیر ورزش رسما افتتاح شد

اندیمشک - فرماندار اندیمشک با اشاره به برگزاری پیکارهای بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی در اندیمشک گفت: سالن ۲۵۰۰ نفری اندیمشک ظهر امروز با حضور وزیر ورزش رسما افتتاح شد.

پیمان جهانگیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بهره برداری از سالن شهید سروندی اندیمشک هم زمان با آغاز این رقابت‌ها، عنوان کرد: این طرح شاخص ورزشی ظهر پنجشنبه با حضور مدیران استانی، مسئولان فدراسیون کشتی و وزیر ورزش و جوانان به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان این که اندیمشک قطب کشتی فرنگی ایران و جهان است، افزود: سالن شهید سروندی اندیمشک یکی از مجهزترین سالن‌های ورزشی استان خوزستان بوده و این طرح در زیر بنای سه هزار و ۵۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال تکمیل و بهره‌برداری شد.

فرماندار شهرستان اندیمشک با اشاره به آمادگی واحد فوریت‌های پزشکی، نیروی انتظامی، شهرداری و تمام بخش‌های اداری و اجرایی شهرستان برای برگزاری رقابت‌های جام بین المللی تختی، تصریح کرد: اندیمشک با تمام توان و ظرفیت خود آماده برگزاری این رقابت مهم ورزشی است.

وی گفت: پیکارهای جام بین‌المللی تختی از صبح امروز آغاز و کشتی‌گیران داخلی و خارجی پنجه در پنجه هم گذاشته و با حضور پورشور علاقه‌مندان به ورزش کشتی فرنگی در سالن دو هزار و ۵۰۰ نفری شهید سروندی اندیمشک در حال پیگیری و برگزاری است.

کد مطلب 4522631

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