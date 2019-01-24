پذیرش عضویت در پالرمو برای کشور مضر است

آیت الله مجتهد شبستری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو گفت: موضوعات پیرامون این موضوع بسیار گسترده است. من جز مخالفین پذیرش این کنوانسیون و عضویت جمهوری اسلامی در آن هستم و دلایل آقایان را قبول ندارم. منافع پذیرش عضویت در این کنوانسوین برای کشور بسیار کمتر از معایب و مضرات آن است. پالرمو و CFT موضوعات گسترده‌ای هستند.

وی همچنین افزود: حال قرار است که در روز شنبه آخرین جلسه برای پذیرش یا عدم پذیرش عضویت در این کنوانسیون در جلسه مطرح شود و نظارت همه دوستان را بشنویم و نظر مجمع را اعلام کنیم.