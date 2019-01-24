به گزارش خبرنگار مهر حمید رضا تاملی ظهر پنجشنبه در نشست خبری در فرمانداری اردستان اظهار داشت: با توجه به اینکه در موضوع اشتغال هدف این فرمانداری فعال کردن کارگاه ها و کارخانه های تعطیل شده بود، کارهای خوبی در این خصوص انجام شده است.

وی افزود: در ارتباط با کارخانه چینی گستر اردستان که حدود دو دهه به صورت سوله های خالی رها شده بود و به دلیل عدم پرداخت بدهی در مالکیت یکی از بانک های شهرستان بوده است، توافق با سرمایه گذار بومی انجام شده و تا دو هفته دیگر قرارداد آن نهایی و تا پایان سال شاهد راه اندازی این مجموعه خواهیم بود.

فرماندار اردستان با بیان اینکه این کارخانه در فاز اول ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد می کند، ابراز داشت: کارخانه فاستونی اردستان هم چند سالی است که به دلیل ورشکستگی تعطیل شده و در مالکیت یکی از بانکها قرار دارد و کارگران آن طلبکار هستند و سهامداران آن هم وضعیت مبهمی دارند، این کارخانه نیز به زودی به سمت فعال شدن حرکت خواهد کرد و بخشی از مطالبات کارگران پرداخت خواهد شد.

هدف مجموعه شهرستان اردستان ایجاد ۵۰۰ نفر شغل جدید است

تاملی افزود: با توجه به اینکه باید در هر کاری به اولویت ها توجه داشت، هدف مجموعه شهرستان در حال حاضر ایجاد ۵۰۰ نفرشغل است که روی این موضوع کار می شود.

وی ابراز داشت: بخشی از پروژه های ورزشی شهرستان اردستان که با مشارکت خیران در حال انجام است در دهه فجر و بخشی در سال ۹۸ به بهره برداری خواهد رسید.

فرماندار اردستان همچنین از تحویل مجتمع مسکونی خیر سازان اردستان بعد از ۱۰ سال خبر داد و افزود: این مجموعه در دهه فجر تحویل متقاضیان آن خواهد شد.

تاملی با اشاره به تغییر مدیران شهرستان که با هدف سه گزینه بومی بودن، جوان گرایی و تخصص داشتن انجام می شود، تصریح داشت: به همین منظور تا پایان سال تعدادی مدیر شهرستان برای تغییر در دستور کار قرار دارند.