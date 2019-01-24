۱۸ طرح صنعتی در گیلان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی شهیدی پیش ازظهر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به فعالیت ۳۳ شهرک و ناحیه صنعتی در استان گیلان، اظهارکرد: تاکنون ۸۳۰ واحد در حال بهره‌برداری و ۶۴۰ واحد نیز در دست ساخت است.

شهیدی با بیان اینکه در حال حاضر در این واحدها ۱۴ هزار و ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند، افزود: در دهه فجر امسال دوطرح در حوزه زیرساختی و ۱۸ طرح صنعتی افتتاح می شود که با بهره‌برداری از این طرح ها برای به بیش از ۱۵ هزار نفر شغل ایجاد خواهد رسید.

وی در ادامه با بیان اینکه برای این تعداد طرح ۶۳۷ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است، گفت: این پروژه‌ها در قالب صنایع غذایی، شیمیایی و پلاستیکی، سلولزی و فولاد هستند که در ۱۲ شهرک و با اشتغالزایی برای بیش از ۲۵۰ نفر بهره‌برداری می شود.

شهیدی با اشاره به بهره برداری از ۹ تصفیه‌خانه در شهرک‌های صنعتی استان گیلان در راستای حفظ محیط زیست، بیان‌کرد: ۵ تصفیه‌خانه جدید نیز در دست ساخت است.

وی با بیان اینکه از سال ۹۲ تا ۹۵ موفق به بازفعال سازی ۱۵۹ واحد تولیدی و صنعتی در سطح استان گیلان شده‌ایم، تصریح‌کرد: در سال گذشته نیز ۴۶ واحد بازفعال سازی شده و برای امسال نیز پیش بینی بازفعال‌سازی ۲۰ واحد شده است.

شهیدی در ادامه حمایت از واحدهای صنعتی، برگزاری و اعزام به نمایشگاه های داخلی و خارجی، راه اندازی صندوق ضمانت صنایع کوچک برای حمایت از واحدهای صنعتی، برگزاری دوره‌های اموزشی برای کارگران، کارشناسان و مدیران، تأمین اراضی مناسب برای ایجاد شهرک‌های صنعتی را بخشی از برنامه‌ها و اولویت‌های این سازمان اعلام کرد.

وی با تأکید براینکه نگهداری از زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی نیازمند منابع مالی بسیاز زیاد بوده که از توان شهرک‌های صنعتی و خود واحدها خارچ است، گفت: در این زمینه نیازمند همکاری و تعامل مسئولان هستیم. با توجه به تصویب قانون تخصیص بخشی از درآمد حاصل از پرداخت مالیات بر ارزش افزود واحدهای صنعتی از سوی مجلس به خود این واحدها متاسفانه این قانونی اجرایی نمی شود لذا مسئولان حمایت‌های لازم در اجرایی شدن این قانون را انجام دهند.