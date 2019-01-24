نتایج مسابقات صبح روز نخست جام تختی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی از صبح امروز (پنج شنبه) با حضور کشتی گیران مطرح داخلی و کشتی گیرانی از هشت کشور خارجی در سالن شهید سروندی شهر اندیمشک در حال برگزاری است.
نتایج مسابقات برگزار شده در صبح روز نخست به شرح زیر است:
۶۰ کیلوگرم- مقدماتی:
امید آرامی ۵- محمد محرابی ۳
شیرزاد بهشتی طلا ۳ ضربه فنی- رضا مردی
۶۳ کیلوگرم- مقدماتی:
کرامت عبدولی ۳، برنده - میثم دلخانی ۳
۶۷ کیلوگرم- مقدماتی:
شاهید بداغی ۱۲- پریکا دیمیتریویچ (صربستان) ۲
بهرام معروف خانی، برنده – یوسف حسینوند (حاضر نشد)
اندار شاوادزه (گرجستان) ۱۰- وحید میرفتح الهی ۵
۷۲ کیلوگرم- مقدماتی:
تورنیکه جانگوادزه (گرجستان) ۸- علی ارسلان صفر
محمدرضا گرایی ۱۰- دومینیک اتلینگر (کرواسی) ۵
گئورگی خوتچوا (گرجستان) ۶ ضربه فنی – عرفان سعادتی فر ۱
محمدرضا آقانیا ۲- سریوژا برنتسیان (ارمنستان) صفر
۷۷ کیلوگرم- مقدماتی:
نصیر حسن اف (آذربایجان) ۷- سامان نجم سهیلی صفر
پیام بویری ۳- حمیدرضا جعفری صفر
گوگولی باکوری (گرجستان) ۳- یوسوانیس پنافلورس (کوبا) صفر
محمدعلی گرایی ۱۵- چن وی وی (چین) ۴
محمد ناقوسی ۴- علی نوروزی ۲
۷۷ کیلوگرم- یک چهارم:
رسول گرمسیری ۱۱- خلیل رابع (فلسطین) صفر
۸۲ کیلوگرم- مقدماتی:
ژانگ گانگ (چین) ۱۱ صربه فنی – التون وزیرزاده (آذربایجان) ۴
۸۷ کیلوگرم – مقدماتی:
علی خلیل زاده ۸- گیقام تورگومیان (ارمنستان) ۲
مهدی فلاح ۸- سامان عزیزی صفر
میلاد خسروی، برنده – دنیل گریگوریس هچاواریتا (حاضر نشد)
۹۷ کیلوگرم- یک هشتم:
ادریس ابراهیمی ۴- وحید دادخواه صفر
ابوالفضل سید مهدوی ۳- دژان فراکوویچ (صربستان) صفر
الخاندرو اوکیندلان گابریل (کوبا) ۱۰- محمد بیرانوند صفر
لیو یان (چین) ۹- ژانگ لینگ لونگ (چین) صفر
حسن آریایی نژاد ۵- والرین موروانیدزه (گرجستان) ۳
عاریف نیفت اله یف (آذربایجان) ۴- لی ی مینگ (چین) ۲
مهدی بالی ۴- ژیائو دی (چین) ۳
محمد یگانه ۱۱ ضربه فنی – کارن آبگاریان (ارمنستان) ۶
۱۳۰ کیلوگرم- مقدماتی:
امیر محمد حاجی پور ۸- میو ژولی (چین) صفر
علی اکبر یوسفی، برنده ۳- منگ لینگ ژو (چین) ۳
امیر قاسمی منجزی ۸- کونگ شوای (چین) صفر
اوسکار پینو هیندز (کوبا) ۸- مسعود نعمت چکانی صفر
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