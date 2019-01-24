نتایج مسابقات صبح روز نخست جام تختی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی از صبح امروز (پنج شنبه) با حضور کشتی گیران مطرح داخلی و کشتی گیرانی از هشت کشور خارجی در سالن شهید سروندی شهر اندیمشک در حال برگزاری است.

نتایج مسابقات برگزار شده در صبح روز نخست به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم- مقدماتی:

امید آرامی ۵- محمد محرابی ۳

شیرزاد بهشتی طلا ۳ ضربه فنی- رضا مردی

۶۳ کیلوگرم- مقدماتی:

کرامت عبدولی ۳، برنده - میثم دلخانی ۳

۶۷ کیلوگرم- مقدماتی:

شاهید بداغی ۱۲- پریکا دیمیتریویچ (صربستان) ۲

بهرام معروف خانی، برنده – یوسف حسینوند (حاضر نشد)

اندار شاوادزه (گرجستان) ۱۰- وحید میرفتح الهی ۵

۷۲ کیلوگرم- مقدماتی:

تورنیکه جانگوادزه (گرجستان) ۸- علی ارسلان صفر

محمدرضا گرایی ۱۰- دومینیک اتلینگر (کرواسی) ۵

گئورگی خوتچوا (گرجستان) ۶ ضربه فنی – عرفان سعادتی فر ۱

محمدرضا آقانیا ۲- سریوژا برنتسیان (ارمنستان) صفر

۷۷ کیلوگرم- مقدماتی:

نصیر حسن اف (آذربایجان) ۷- سامان نجم سهیلی صفر

پیام بویری ۳- حمیدرضا جعفری صفر

گوگولی باکوری (گرجستان) ۳- یوسوانیس پنافلورس (کوبا) صفر

محمدعلی گرایی ۱۵- چن وی وی (چین) ۴

محمد ناقوسی ۴- علی نوروزی ۲

۷۷ کیلوگرم- یک چهارم:

رسول گرمسیری ۱۱- خلیل رابع (فلسطین) صفر

۸۲ کیلوگرم- مقدماتی:

ژانگ گانگ (چین) ۱۱ صربه فنی – التون وزیرزاده (آذربایجان) ۴

۸۷ کیلوگرم – مقدماتی:

علی خلیل زاده ۸- گیقام تورگومیان (ارمنستان) ۲

مهدی فلاح ۸- سامان عزیزی صفر

میلاد خسروی، برنده – دنیل گریگوریس هچاواریتا (حاضر نشد)

۹۷ کیلوگرم- یک هشتم:

ادریس ابراهیمی ۴- وحید دادخواه صفر

ابوالفضل سید مهدوی ۳- دژان فراکوویچ (صربستان) صفر

الخاندرو اوکیندلان گابریل (کوبا) ۱۰- محمد بیرانوند صفر

لیو یان (چین) ۹- ژانگ لینگ لونگ (چین) صفر

حسن آریایی نژاد ۵- والرین موروانیدزه (گرجستان) ۳

عاریف نیفت اله یف (آذربایجان) ۴- لی ی مینگ (چین) ۲

مهدی بالی ۴- ژیائو دی (چین) ۳

محمد یگانه ۱۱ ضربه فنی – کارن آبگاریان (ارمنستان) ۶

۱۳۰ کیلوگرم- مقدماتی:

امیر محمد حاجی پور ۸- میو ژولی (چین) صفر

علی اکبر یوسفی، برنده ۳- منگ لینگ ژو (چین) ۳

امیر قاسمی منجزی ۸- کونگ شوای (چین) صفر

اوسکار پینو هیندز (کوبا) ۸- مسعود نعمت چکانی صفر